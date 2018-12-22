В месте падения первой ступени ракеты "Протон-М" в Карагандинской области проводится экологическое обследование

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В месте падения первой ступени запущенной накануне ракеты "Протон-М" в Карагандинской области проводится экологическое обследование, передает Kazakhstan Today.

21 декабря 2018 года, в 06.20 астанинского времени, с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя (РН) "Протон-М". Пуск прошел в штатном режиме. Первая ступень приземлилась в пределах отведенных районов падения №25, 15 (Зона Ю-24) в Улытауском районе Карагандинской области, сообщили в пресс-службе РГП "НИЦ "Гарыш-Экология".

Сотрудниками представительства предприятия "НИЦ "Гарыш-Экология" в Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и снега во время спецработ по заправке и после пуска РН "Протон-М".

"В районах падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Гарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию места падения первой ступени РН с отбором проб объектов окружающей среды", - указали в пресс-службе.

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