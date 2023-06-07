В работе спецЦОНов Казахстана произошел сбой

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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Аферисты выманили у жительницы столицы денежные средства в размере 16 млн тенге, сообщив по телефону, что ее дочь находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно отправить деньги, - Аферисты выманили у жительницы столицы денежные средства в размере 16 млн тенге, сообщив по телефону, что ее дочь находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно отправить деньги, сообщает Polisia.kz.





69-летняя женщина рассказала, что около полуночи на домашний телефон позвонила девушка и плачущим голосом сообщила: "Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции, чтобы решить проблемы, мне нужны деньги". Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, проинструктировал ее, что сейчас к ней приедет коллега и заберет денежные средства. На вопрос, сколько нужно денег для решения вопроса, ответили - отдать все, что есть. Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги. Пенсионерка насчитала 16 млн тенге, которые собирала для совершения хаджа в Мекку. Но подумав, что безопасность дочери важнее, передала их прибывшему мужчине. После, опомнившись и поняв, что дочь в порядке, женщина обратилась в полицию.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги у женщины. Он признался, что за услугу "курьера" ему полагалось 10% от общей суммы.





С похожим заявлением в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая также стала жертвой обмана. По аналогичной схеме ее обманули неизвестные и присвоили 2 млн 650 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 20-летний молодой человек. Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.





По данным фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания города. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", - сказал начальник УКП ДП Астаны Дастан Калиев.