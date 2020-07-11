В шести областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской и Костанайской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 11 июля днем в Актюбинской области местами ожидается гроза.

В субботу в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Днем при грозе ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 11-15 июля на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей сохраняется очень сильная жара, 40-42 градуса. Вероятность штормового предупреждения - 90-95%", - говорится в сообщении Казгидромета.

11 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Днем местами ожидается сильная жара, до 35 градусов, ветер северо-западный, северный, 18 метров в секунду.

Днем 11 июля в Кызылординской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем в регионе ожидается сильная жара, 42 градуса. Вероятность шторма составляет 90-100%.

Днем 11 июля в Костанайской области ожидается сильная жара, до 37 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%

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