Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Погоду в большинстве областей Казахстана по-прежнему определяет антициклон, с которым сохраняется погода без осадков, лишь на западе небольшие осадки. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской, Костанайской, Атырауской, Актюбинской, Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается низовая метель, усиление ветра до 15-23 метров в секунду, в Жамбылской, Карагандинской областях местами туман. В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-25 метров в секунду, в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами туман. В Мангистауской, Павлодарской, ночью Алматинской областях местами туман, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, местами Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской областях ожидается сильный мороз, в Павлодарской области местами очень сильный мороз. В Карагандинской, Алматинской областях местами ожидаются очень сильные морозы.

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