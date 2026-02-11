10.02.2026, 13:30 32531
В столичном аэропорту задерживаются 18 рейсов
Все службы аэропорта работают в усиленном режиме
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В международном аэропорту Астаны задерживаются 18 рейсов, сообщает пресс-служба аэропорта.
В частности, задерживается прилет 8 рейсов, вылет - 10.
Задержки на вылет связаны с отсутствием возможности проведения облива воздушных судов в условиях неблагоприятной погоды. Очистка взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек проводится на постоянной основе. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о задержке 12 рейсов.
10.02.2026, 18:06 19661
В Казахстане через Антифрод-центр заблокировано 2,8 млрд тенге: эксперты назвали топ-5 схем мошенничества
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подведены промежуточные итоги работы Антифрод-центра, созданного для оперативного противодействия интернет-мошенничеству. Внедрение единой технологической платформы позволило не только автоматизировать мониторинг подозрительных транзакций, но и выстроить эффективный механизм возврата похищенных средств. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций рассказали представители Антифрод-центра Национальной платежной корпорации.
Статистика и показатели эффективности
Согласно отчетным данным, с момента запуска системы достигнуты следующие показатели:
● Пресечение хищений: в масштабах республики удалось своевременно заблокировать подозрительные операции на общую сумму свыше 2,8 млрд тенге.
● Масштаб мониторинга: системой зафиксировано и обработано более 80 тысяч инцидентов, имеющих признаки фрод-активности.
● Возврат активов: благодаря упрощенному регламенту гражданам возвращено более 500 млн тенге, которые были своевременно заморожены на счетах посредников (дропов).
Специалисты отмечают, что основная доля правонарушений (свыше 80%) по-прежнему приходится на пять классических схем: звонки от имени сотрудников служб безопасности, лжеинвестиции и мошенничество на торговых онлайн-площадках.
Алгоритм действий для граждан
Для обеспечения максимальной вероятности возврата средств в случае совершения мошеннического перевода разработан следующий регламент:
1. Блокировка в режиме реального времени. Пострадавшему необходимо в кратчайшие сроки (желательно в течение первых 15-30 минут) связаться с банком-отправителем. Требуется официально заявить о мошенничестве для внесения данных о счете получателя в базу Антифрод-центра. Это инициирует автоматическую блокировку аналогичных переводов во всех банках второго уровня.
2. Регистрация уголовного правонарушения. Следующим шагом является подача заявления в органы внутренних дел (через портал eOtinish или службу "102"). Получение номера КУСП является обязательным юридическим основанием для запуска процедуры возврата.
3. Претензионный порядок и сроки. На основании уведомления от следственных органов, согласованного с прокуратурой, банк осуществляет возврат заблокированных средств. Новые правила сократили данный процесс до 15 рабочих дней. Важным аспектом является материальная ответственность банков: если финансовый институт допустил перевод на счет, уже числящийся в черных списках центра, обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на банк.
Перспективы системы
В текущем году планируется расширение интеграции Антифрод-центра с базами данных операторов сотовой связи и систем идентификации IMEI-кодов. Это позволит блокировать не только банковские счета, но и цифровые устройства, используемые киберпреступниками для доступа к банковским приложениям.
10.02.2026, 15:14 28791
Трехэтажный дом сносят в предгорье Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трехэтажный дом сносят в микрорайоне Ерменсай на улице Таужиеги в городе Алматы, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Снос объекта начат накануне с участием судебных исполнителей департамента юстиции города", - информирует акимат со ссылкой на управление градостроительного контроля города.
Ранее в ходе внеплановой проверки было установлено, что объект не соответствует проектной документации и архитектурно-планировочному заданию.
Напомним, 8 февраля 2026 года в 10.23 в коттеджном поселке "Бурабай" села Бесагаш Талгарского района Алматинской области со склона горы сошел оползень.
Как сообщалось ранее, в феврале 2024 года в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. По данным акимата района, разрушенный во время оползня дом был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
После трагедии бывший в то время акимом Алматы Ерболат Досаев пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Стоит отметить, что жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
В сентябре депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы.
Также депутат предложил запретить строительство многоквартирных домов на тектонических разломах, в предгорьях и селеопасных зонах.
Напомним, 9 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Строительный кодекс РК, который усиливает госконтроль в строительстве и повышает ответственности застройщиков и экспертных организаций.
Новый кодекс, который вступает в силу 1 июля, усиливает требования к строительству в горной местности. Строительство в горной и предгорной местности переводится на режим обязательного учета сейсмического микрозонирования, селевых и оползневых рисков, без применения упрощенных решений.
09.02.2026, 20:28 78226
Казахстанцам продлили срок подачи документов в вузы Китая
Фото: Depositphotos
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прием документов на обучение в вузах Китая для граждан Республики Казахстан продлен до 18 февраля 2026 года, сообщили в АО "Центр международных программ".
Прием документов будет осуществляться до 18 февраля 2026 года включительно посредством портала "Электронного Правительства" (Egov.kz) либо нарочно в АО "Центр международных программ". Грант предусматривает покрытие следующих расходов: - бесплатное обучение; - ежемесячная стипендия; - медицинская страховка; - проживание в общежитии", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все иные расходы оплачиваются обладателем гранта самостоятельно.
Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте Китайского стипендиального совета. Начиная с 2026 года все иностранные претенденты на получение степени бакалавра в высших учебных заведениях КНР обязаны пройти тест академической подготовленности (CSCA) для иностранных студентов. Регистрация на онлайн-экзамен CSCA открыта до 14 февраля 2026 года, 12.00 (по пекинскому времени), экзамен состоится 15 марта 2026 года.", - сообщили в центре.
В пресс-службе центра напомнили, что правительство КНР предоставляет 73 образовательных гранта на обучение по государственным стипендиям КНР на 2026-2027 учебный год.
09.02.2026, 16:50 86976
Школу гимнастики выселяют из здания в Астане: новый владелец дал комментарий
Фото: НОК РК
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школа художественной гимнастики в Астане может лишиться единственного профессионального зала после продажи здания АО "Отбасы банк". Родители просят защитить интересы детей и национального спорта.
Родители спортсменок из сборной команды Республики Казахстан по художественной гимнастике выступили с обращением с просьбой защитить интересы детей и национального спорта. По их словам, недавно они узнали, что 1 марта здание в микрорайоне Думан, где на протяжении длительного времени проходила профессиональная подготовка сборной, переходит новому собственнику - АО "Отбасы банк". Таким образом, дети лишатся единственного профессионального зала, альтернативы которому в столице нет.
В официальном ответе АО "Отбасы банк" говорится, что в июле прошлого года банк на законных основаниях приобрел у ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" здание бывшей гостиницы "Думан" со всеми встроенными помещениями и прилегающей территорией. Право собственности было оформлено в установленном законодательством порядке.
В пресс-службе пояснили, что банк не вправе сдавать в аренду принадлежащее ему имущество.
В "Отбасы банке" заверили, что школу гимнастики в декабре прошлого года уведомили о необходимости освобождения помещений в срок до 1 марта 2026 года.
При этом в пресс-службе отметили, что, принимая во внимание общественную значимость рассматриваемого вопроса, банк содействовал в поиске альтернативного помещения для школы.
26 января 2026 года состоялась рабочая встреча руководства банка с представителями ШГ "IZUMRUD", в ходе которой представители арендатора сообщили, что ими уже заключен договор с атлетическим залом для осуществления дальнейшей деятельности", - добавили в банке.
09.02.2026, 16:08 90766
Заявленный охват соцпроектами фонда "Самрук-Казына" вызвал вопросы у экспертов
В общественном совете потребовали точности в соцотчетах
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Заявление фонда "Самрук-Казына" о том, что его социальные проекты охватили 11,5 млн казахстанцев, вызвало сомнения у экспертов и членов общественного совета. В ходе заседания было указано на завышение показателей и размытые критерии оценки эффективности.
На заседании общественного совета фонда "Самрук-Казына" генеральный директор Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева сообщила, что социальными проектами фонда якобы охвачены 11,5 млн граждан Казахстана. Однако эксперт Олжас Байдильдинов, присутствовавший на мероприятии, усомнился в корректности этих данных. В качестве примера он привел строительство новой библиотеки в Жанаозене, сообщает издание "Sputnik Казахстан".
В Жанаозене проживает порядка 152-158 тысяч человек - эта цифра совпадает с вашей. Однако как минимум 60 тысяч из них - дети в возрасте 0-15 лет. По меньшей мере треть из них не умеют читать и физически не могли прийти в библиотеку", - сказал Байдильдинов.
На это Альфия Адиева пояснила, что учитывается не только фактическое посещение.
Мы считаем общее количество людей, на которых распространяется эффект проекта. Это не означает, что каждый человек лично пришел или воспользовался услугой", - заявила она.
Критические замечания в адрес фонда поддержал и председатель общественного совета Болат Жамишев. Он подчеркнул, что подобный подход к подсчетам может привести к искажению реальной картины.
Если вы будете считать так, как считаете, через 20 лет у вас будет охват больше, чем население Казахстана… Вы можете свои результаты очень четко докладывать, и это большая работа, незачем натягивать цифры", - сказал Жамишев.
Также в отчетном выступлении руководство фонда заявило, что в рамках соцпроектов было высажено 5,8 млн деревьев. Что тоже не осталось незамеченным экспертами.
09.02.2026, 15:24 92106
Абонементы заморожены, рассрочки списываются: полиция изучает обращения родителей в отношении образовательной платформы
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разгорается скандал вокруг учебного центра: клиенты компании заявляют о заморозке абонементов и продолжающихся списаниях по рассрочкам, несмотря на приостановку работы с 1 февраля. Полиция рассматривает обращения родителей.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что в последние дни стали поступать заявления в отношении администрации учебного центра YaYa.
Они будут непременно изучены, проанализированы, в случаях выявления признаков уголовного правонарушения будет дана права оценка и приняты меры в соответствии законодательства республики Казахстан", - заверили в полиции.
В соцсетях появилось обращение клиентов компании YaYa, в котором говорится, что платформа приостановила работу с 1 февраля, абонементы в детские секции и образовательные центры были заморожены, но банки продолжают списывать деньги по рассрочке.
По их словам, 5 февраля состоялась встреча родителей и руководства компании, в результате чего примерно со 160 родителями были подписаны соглашения.
Компания и медиаторы предлагают к возврату суммы, рассчитанные так: 50% списывается "за активацию приложения", из оставшихся 50% дополнительно вычитаются посещения. В итоге мизерные суммы, которые не покрывают суммы рассрочек. К примеру, за годовой абонемент в 360 000 при посещении 4 месяцев, или 38 занятий, к возврату посчитана сумма 91 тысяча с ежедневным уменьшением этой суммы", - сообщают пользователи.
В компании признали, что долго не выходили на связь, что "вызвало справедливое беспокойство". В опубликованном обращении говорится, что за время работы дети посетили кружки и секции через платформу более 500 тысяч раз, и за этот период детским центрам было выплачено более 1 млрд тенге.
Мы также субсидировали посещения за свой счет, желая, чтобы дети получали всестороннее развитие и не ограничивались одним центром. Однако в процессе развития стало очевидно, что действующая финансовая модель не выдерживает нагрузку в текущих рыночных условиях. Если проще: абонементы не только не окупались, но и сделали бизнес убыточным, что привело к кассовому разрыву и необходимости пересмотра операционной и финансовой структуры проекта", - сказано в сообщении.
В компании отметили, что им удалось достичь договоренностей по привлечению лимитированного финансового ресурса, который находится на завершающей стадии документального оформления.
Команда начнет коммуникацию с каждым клиентом и партнером, связываясь со всеми в порядке очереди", - пообещали в компании.
Ранее сообщалось, что казахстанцы нашли неожиданные записи о дополнительных занятиях своих детей в разделе Bilim приложения eGov.
09.02.2026, 13:54 97261
Введут ли запрет на продажу алкоголя онлайн в Казахстане
Фото: depositphotos.com
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем ответе на депзапрос прокомментировал предложение о запрете на продажу алкоголя онлайн, передает корреспондент агентства.
Вопрос дистанционной продажи алкогольной продукции рассматривается с учетом действующих ограничений и существующих рисков, связанных с обеспечением контроля за оборотом алкогольной продукции, соблюдением возрастных требований и недопущением ее реализации несовершеннолетним, а также необходимостью гарантирования эффективной идентификации покупателей и прослеживаемости оборота. По результатам указанной проработки и обсуждений будут обеспечены подготовка и внесение в установленном порядке соответствующих предложений по совершенствованию законодательства", - заявил он.
Он подчеркнул, что при рассмотрении вопросов ограничения мест и времени реализации алкогольной продукции правительством учитываются данные правоприменительной практики, свидетельствующие о прямой взаимосвязи доступности алкогольной продукции с уровнем правонарушений.
В целях повышения адресности контроля внедряется рискориентированный подход, предусматривающий концентрацию контрольных и профилактических мероприятий в отношении объектов с повышенными рисками нарушений, что позволяет повысить эффективность государственного контроля без избыточного давления на добросовестный бизнес", - добавил глава правительства.
Ранее МВД предложило ввести запрет на продажу алкоголя онлайн. Инициативу прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Газиз Абишев.
Для чего еще МВД может выдвигать это предложение? Есть несколько вариантов (...) Перевалить бремя ответственности с полиции на малый и средний бизнес. Тому не привыкать - усиление налоговой нагрузки, проверки, регулирование, народные патрули. Ну так и бремя борьбы с алкоголизмом можно подбросить. Почему нет? Полицейским не хочется в одиночку заниматься профилактикой и обеспечением неотвратимости более жесткого наказания за преступления в состоянии опьянения. Пусть те, кто платит налоги, чтобы полиция работала, заплатят вдвойне через ослабление своего бизнеса. А министра не волнует - пусть сами расхлебывают, главное - чтобы ему меньше работы", - заявил он.
Также инициативу об ограничении продажи алкоголя прокомментировали в Миннацэкономики.
09.02.2026, 13:36 84581
На ключевых перекрестках Алматы поставили дополнительные фазы светофоров
Фото: акимат Алматы
Алматы. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На ключевых перекрестках Алматы поставили дополнительные фазы светофоров в рамках пилотного проекта по корректировке схемы движения, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
В частности, изменения затрагивают следующие перекрестки:
- проспект Назарбаева - улица Гоголя;
- проспект Абылай хана - улица Гоголя;
- проспект Достык - проспект Абая;
- проспект Сейфуллина - улица Макатаева;
- проспект Абая - проспект Алтынсарина.
6 февраля в пилотном режиме обновленная схема движения была внедрена на перекрестках проспекта Назарбаева и улицы Гоголя, а также проспекта Абылай хана и улицы Гоголя. На остальных участках аналогичные изменения планируется реализовать до 15 февраля", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ежедневно в Алматы передвигается более 600 тысяч автомобилей. Это напрямую отражается на качестве воздуха и транспортной ситуации в городе. По данным МВД РК, на сентябрь 2025 года в городе зарегистрировано 797 тыс. автомобилей - почти на 150 тысяч больше, чем годом ранее (было 647 тыс.). Из них 714 тыс. - легковые. Также наблюдается стремительный рост электромобилей: за год их стало почти вдвое больше - с 6410 до 12 401. Но их доля от городского автопарка всего около 2%. При этом, согласно исследованию, 30% автомобилей в Алматы старше 20 лет, 25% - от 10 до 20 лет.
