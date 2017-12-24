В субботу на большей территории Казахстана установится погода без осадков, на северо-западе ожидается метель

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - На большей территории республики будет сохраняться погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на западе, местами юго-востоке, юге и ночью на востоке страны ожидаются осадки. Местами ожидается туман, на юге и юго-востоке - гололед, на северо-западе - метель, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается метель, днем ветер 15-20 метров в секунду, ночью в Костанайской области туман. В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской области местами ожидается туман, днем в районе Жаланашколя ветер 15-20 метров в секунду. В Южно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью в Восточно-Казахстанской, утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

Просмотров: 8203