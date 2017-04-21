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В Талдыкоргане пранкеры разыграли молодых людей призывного возраста20.04.2017
Общество  11:50

Талдыкорган. 20 апреля. Kazakhstan Today - Талдыкорганцы организовали пранк-акцию, которая приурочена к особенной в истории Казахстана дате - 25-летию образования Вооруженных cил, сообщили в Региональной службе коммуникаций Алматинской области.

Пранк с участием случайных молодых людей, достигших призывного возраста, стал ярким и зрелищным событием. Для проведения мероприятия были приглашены известные пранкеры Казахстана, команда блогеров Jokeasses. Управление внутренней политики и департамент Вооруженных сил Алматинской области поддержали организацию мероприятия, передает Kazakhstan Today.

"Это мероприятие в областном центре организовывается впервые. Нас интересовало отношение молодых людей к военной службе. В преддверии такого исторически важного события мы решили организовать акцию "Ел коргайтын сарбаз бол!", целью которой является привлечение молодежи в ряды национальной армии Республики Казахстан. Такие варианты, как флешмоб, к сожалению, сегодня теряют свою актуальность, поэтому мы решили провести акцию именно в формате "пранк". Это придает новизну и особенность нашему мероприятию", - говорит автор идеи и организатор акции Ерасыл Толымбекулы.

Как известно, в республике стартовал весенний призыв на воинскую службу. И в ходе акции специально подготовленные военнослужащие разыгрывали молодых людей, объявляя им о срочном призыве, что, в свою очередь, позволило оценить готовность молодых людей к выполнению долга перед Родиной.

Сами же участники акции подчеркивают, что неожиданное действие в отношении любого человека во все времена оставляет неизгладимое впечатление. А спонтанное появление и на первый взгляд полная серьезность военнослужащих даже приводят в некое недоумение.

В акции приняли участие порядка 30 молодых людей. Несмотря на страх и переживания, многие из них доказали, что готовы к военной службе. Преданность Родине, интересам общего дела - главная задача программы военного воспитания.

"Дух патриотизма, беззаветной любви к Родине, своему Отечеству лежит в основе и венчает всякую современную военную систему. Наши уланы смелы и готовы к военной службе. Организованное мероприятие позволило сполна убедиться в этом", - отметил один из организаторов Владимир Ким.
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