Ввести авиатариф для пассажиров без багажа предложили в Казахстане

Астана. 15 июня. Kazakhstan Today - Ввести тариф на авиаперевозку пассажиров без багажа предложили в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Это предложение озвучил вице-президент по правительственным и законодательным вопросам, и безопасности компании "Air Astаnа" Денис Иванов, отметив, что Казахстан теряет позиции с ведением подобного налога в России.

"Продажи авиабилетов, не предусматривающих бесплатную перевозку багажа, приведут к снижению стоимости авиабилетов на 10-20%. У нас много перемещений внутри страны, пассажиры будут активно пользоваться именно безбагажными тарифами. Это позволит казахстанским авиаторам выйти на новый уровень по объемам пассажирских перевозок. Также будут созданы условия для развития в стране авиакомпаний-лоукостеров", - сказал Иванов на заседании рабочей группы по вопросам развития транспортной политики в сфере гражданской авиации, которое прошло на площадке МИР РК.

Первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, присутствовавший на мероприятии, поддержал это предложение.

"От введения тарифа не должен пострадать пассажир. Главное условие - неизменные условия перелета с ручной кладью", - уточнил представитель министерства, сообщается на сайте НПП "Атамекен".

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