Берикбол Мандибаев возглавил управление предпринимательства Алматы

Фото: Depositphotos

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов РК издало - Министерство финансов РК издало приказ , согласно которому в Комитет государственных доходов будут передавать сведения о казахстанцах, имеющих задолженность перед микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.





Документ определяет порядок предоставления сведений из кредитного отчета по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями и (или) микрофинансовыми организациями.





В правилах говорится, что Комитет государственных доходов в срок не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.





Комитет в течение 10 (десяти) календарных дней с даты формирования списка физических лиц, указанных в пункте 2 настоящих правил, направляет сведения о физических лицах (ИИН) в кредитное бюро в автоматизированном порядке через информационную систему "Smart Data Finance".





Кредитное бюро в течение

10 (десяти) рабочих дней со дня получения сведений передает в комитет в автоматизированном порядке через информационную систему "Smart Data Finance" Комитета следующие сведения из кредитного отчета:

по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями - по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу;

по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед микрофинансовыми организациями - по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу.





При этом и комитет и кредитные бюро обеспечивают соблюдение требований законодательства РК о неразглашении и недопущении утечки сведений, составляющих налоговую и иную охраняемую законом тайну.





В формах указываются:





ИИН налогоплательщика,

сумма первоначальной задолженности перед коллекторской организацией, МФО (при этом по каждой организации данные заполняются отдельно);

наименование коллекторской организации или МФО;

бизнес-идентификационный номер коллекторской организации или МФО;

дата договора займа;

номер договора займа;

остаток задолженности перед коллекторской организацией или МФО по состоянию на дату кредитного отчета;

дата кредитного отчета по состоянию на наиболее позднюю дату налогового отчетного периода.





Приказ вступит в силу 10 ноября и будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно.



