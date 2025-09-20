Глава МВД Казахстана принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности в Китае

Фото: Polisia.kz

Пекин. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 16-18 сентября 2025 года в Ляньюньгане (КНР) министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов принял участие в конференции Глобального форума сотрудничества в области общественной безопасности, сообщает Polisia.kz.





В мероприятии участвовали представители правоохранительных органов и эксперты из различных стран мира. На форуме обсуждались актуальные вызовы: транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и незаконная миграция.





Выступая перед участниками, Ержан Саденов подчеркнул, что Казахстан рассматривает цифровую трансформацию как стратегический приоритет.





Мир вступил в новую историческую эпоху. Ускоряются темпы цифрового прогресса. Наряду с широкими возможностями тотальная цифровизация несет в себе и определенные вызовы безопасности. Убежден, что, объединяя полицейскую практику и инновационные технологии, мы сможем достойно противостоять этим угрозам", - сказал министр.





Казахстанская сторона подтвердила намерение присоединиться к Конвенции ООН по киберпреступности, продолжить работу по вступлению в Европейскую конвенцию и активно развивать партнерство в рамках ООН, ШОС, СНГ, Организации тюркских государств и др.





В преддверии форума делегация ознакомилась с новейшими решениями в области общественной безопасности на специализированной выставке, где были представлены современные технологии цифровизации и применения искусственного интеллекта в работе правоохранительных органов.





На полях форума состоялись двусторонние встречи министра Казахстана с генеральным секретарем Интерпола Уркизой, министрами общественной безопасности Китая, внутренних дел Грузии и Монголии, председателем Следственного комитета Беларуси и руководством компании Huawei.





В ходе переговоров обсуждались перспективы дальнейшего взаимодействия, обмена опытом и внедрения инновационных технологий в сферу обеспечения общественной безопасности. Все встречи прошли в конструктивном формате и подтвердили взаимную заинтересованность сторон в углублении сотрудничества и реализации совместных инициатив в сфере безопасности", - отметили в МВД.