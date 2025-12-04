Казахстан и Таиланд обсудили укрепление многопланового сотрудничества

Фото: МИД РК

Бангкок. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие во встрече глав дипломатических миссий стран Южной и Центральной Азии с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе обсуждений стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.





Глава МИД Таиланда обозначил ключевые приоритеты внешней политики - экономическую дипломатию, развитие транспортной и цифровой взаимосвязанности, медицинский туризм, электротехническую отрасль и создание продовольственного хаба. Он также подчеркнул важность совместной работы по противодействию трансграничным угрозам, включая онлайн-мошенничество, наркотрафик и незаконную миграцию.





Посол Маргулан Баймухан отметил стабильный характер казахстанско-тайского диалога, подтвердил готовность к организации визита главы МИД Таиланда в Казахстан и межмидовских консультаций в первом квартале 2026 года. Он подчеркнул роль Казахстана как основного партнера Таиланда в Центральной Азии - около 70% торговли страны с регионом приходится на Казахстан.





Стороны обсудили сотрудничество в сфере недропользования, высоких технологий, сельхозэкспорта, цифровизации, транспортной взаимосвязанности и развития Срединного коридора, а также совершенствование договорно-правовой базы и работу совместных рабочих групп. В завершение встречи участники подчеркнули готовность к расширению взаимодействия в многосторонних форматах, включая ООН, ЭСКАТО, СВМДА и АСЕАН.