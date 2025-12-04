03.12.2025, 19:37 61236
Казахстан и Таиланд обсудили укрепление многопланового сотрудничества
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Бангкок. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан принял участие во встрече глав дипломатических миссий стран Южной и Центральной Азии с министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео, сообщает пресс-служба МИД РК.
В ходе обсуждений стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества и обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Глава МИД Таиланда обозначил ключевые приоритеты внешней политики - экономическую дипломатию, развитие транспортной и цифровой взаимосвязанности, медицинский туризм, электротехническую отрасль и создание продовольственного хаба. Он также подчеркнул важность совместной работы по противодействию трансграничным угрозам, включая онлайн-мошенничество, наркотрафик и незаконную миграцию.
Посол Маргулан Баймухан отметил стабильный характер казахстанско-тайского диалога, подтвердил готовность к организации визита главы МИД Таиланда в Казахстан и межмидовских консультаций в первом квартале 2026 года. Он подчеркнул роль Казахстана как основного партнера Таиланда в Центральной Азии - около 70% торговли страны с регионом приходится на Казахстан.
Стороны обсудили сотрудничество в сфере недропользования, высоких технологий, сельхозэкспорта, цифровизации, транспортной взаимосвязанности и развития Срединного коридора, а также совершенствование договорно-правовой базы и работу совместных рабочих групп. В завершение встречи участники подчеркнули готовность к расширению взаимодействия в многосторонних форматах, включая ООН, ЭСКАТО, СВМДА и АСЕАН.
новости по теме
04.12.2025, 10:45 9986
Туристический потенциал Казахстана презентовали в Индонезии
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Джакарта. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Казахстана в Индонезии совместно с Ассоциацией туров и туристических агентств Индонезии (ASITA) провело в Джакарте круглый стол на тему "Туристические возможности Казахстана" с целью расширения двустороннего сотрудничества в сфере туризма и привлечения большего числа индонезийских путешественников в Казахстан, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В мероприятии приняли участие представители более 40 туристических компаний, международных авиалиний и деловых кругов Индонезии.
Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов провел подробную страновую презентацию туристического потенциала, рассказал об уникальных региональных особенностях и достопримечательностях Казахстана.
Дипломат напомнил о действии безвизового режима в РК для граждан Индонезии (до 30 дней) и пригласил участников встречи к активизации дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения уровня взаимного туристического обмена, деловых и человеческих связей между двумя дружественными странами.
Было также отмечено, что в случае инвестирования не менее $300 тыс. в экономику Казахстана инвестор получает "золотую визу" и 10-летний вид на жительство в РК.
Руководство ASITA и турагентства Индонезии выразили большой интерес и готовность продолжить расширять взаимовыгодные туристические и человеческие связи с Казахстаном, а также укреплять деловое партнерство между двумя странами.
В ходе круглого стола участникам были показаны видеоролики о богатом туристическом потенциале и представлена фотовыставка с красивейшими природными ландшафтами Казахстана. Гости мероприятия также попробовали национальную казахскую кухню и получили информативные и туристические материалы о Казахстане.
04.12.2025, 10:06 12651
Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утверждены обновленные правила начальной военной подготовки (НВП), значительно меняющие содержание дисциплины и усиливающие участие Вооруженных сил в подготовке школьников к службе. Приказ подписан министром обороны 4 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
Документ разработан департаментом организационно-мобилизационной работы Генерального штаба с учетом поправок в законодательство о воинской службе и военно-патриотическом воспитании. Правила устанавливают единые подходы к организации и преподаванию НВП в школах, колледжах и учреждениях профобразования, уточняют требования к педагогам и расширяют практическую составляющую курса.
Одним из ключевых изменений стало возвращение дисциплине исторического названия "начальная военная подготовка". Программа усиливается за счет увеличения практических элементов, учебно-полевых занятий и расширения разъяснительной работы о правах, обязанностях и социальных гарантиях военнослужащих", - отметили в министерстве.
Советник министра обороны Республики Казахстан Айгуль Тулембаева подчеркнула, что обновления направлены на повышение качества подготовки будущих призывников.
Мы возвращаем НВП ее настоящее содержание: это первый этап подготовки граждан к армии. Ребята должны понимать устав, обязанности военнослужащего, свои права и гарантии после службы. Армия сегодня - это реальная возможность получить профессию, образование и перспективы. Мы хотим, чтобы школьники знали об этом заранее", - сказала она.
По данным Минобороны, существенно меняются требования к преподавателям: вести НВП смогут только граждане, имеющие педагогическое образование по специальности и личный опыт прохождения военной службы. Те педагоги, которые уже работают по дисциплине, сохранят свои должности. Для военнослужащих с выслугой не менее десяти лет вводится возможность бесплатной педагогической переподготовки на базе военных учебных заведений Министерства обороны.
По словам Тулембаевой, это решение укрепит кадровую базу и повысит доверие школьников к предмету.
Ученики должны видеть перед собой человека, который сам служил. Это снимает страхи и недоверие, позволяет объяснить, как армия устроена на самом деле", - отметила она.
Обновленные правила также расширяют роль воинских частей: усиливается практическая составляющая учебно-полевых сборов, командиры подразделений будут участвовать в отдельных занятиях и предоставлять полевую базу. Повышение квалификации преподавателей НВП отныне проводится только на базе военных вузов, кафедр и подведомственных организаций Минобороны, что обеспечивает доступ к актуальному военному опыту.
03.12.2025, 19:43 60336
Казахстан и ЕС открыли переговоры по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Брюссель. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Европейский союз провели первый раунд официальных переговоров по заключению соглашения об упрощенном визовом режиме и соглашения о реадмиссии между РК и ЕС, сообщает пресс-служба МИД РК.
Заседание прошло под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РК Алибека Бакаева и заместителя генерального директора генерального директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел Йоханнеса Лухнера.
Участники отметили, что открытие переговоров отражает рост доверия и стремление сторон к усилению мобильности, расширению возможностей для граждан и укреплению гуманитарных и межобщественных связей. Подчеркнуто, что эти переговоры стали первым подобным процессом между Европейским союзом и государством Центральной Азии, что придает этому шагу историческое измерение.
Обсуждение прошло в конструктивном и деловом ключе. Стороны обменялись подходами, согласовали первичные ориентиры и обозначили направления дальнейшей работы. Переговоры подтвердили готовность обеих сторон последовательно продвигаться вперед, формируя современную правовую основу, которая будет способствовать упрощению поездок, укреплению контактов между людьми и дальнейшему расширению сотрудничества.
Казахстан и Европейский союз договорились продолжить переговорный процесс и провести следующий раунд консультаций в Астане в 2026 году.
03.12.2025, 19:29 62301
Венгрия стала местом встречи казахстанских студентов и соотечественников
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Венгрии прошла встреча казахстанских студентов, собравшая более 30 обучающихся в ведущих вузах страны - ELTE, Corvinus, Debrecen, BUEB и Pécs, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие состоялось в Лакителекском народном университете (Lakitelek Népfőiskola) под патронажем вице-спикера парламента Венгрии Шандора Лежака и было посвящено укреплению связей с молодыми соотечественниками.
Во встрече приняли участие посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы, президент АО "Отандастар қоры" Данияр Кадыров, представители венгерских общественных организаций и граждане, интересующиеся казахстанской культурой.
Студенты представили свои презентации о Казахстане, услышали лекцию посла о казахско-венгерском стратегическом партнерстве, а также приняли участие в мастер-классах по асык ату и тоғызқұмалақ.
Активисты рассказали о создании студенческого объединения Quryltai Hu, целью которого стало укрепление единства соотечественников в Европе.
В праздники готовим бешбармак и говорим только по-казахски. Такие встречи помогают не забывать Родину", - отметила студентка Corvinus Елнара Исрайл.
Президент "Отандастар қоры" провел беседу с руководителями казахских организаций "Барыс" и "Мажар-Қазақ", по итогам которой организациям были вручены домбры и национальные костюмы в рамках проекта "Қоржын".
Лакителекский народный университет - один из крупнейших культурно-просветительских центров Венгрии, основанный в 1991 году. Он активно работает над развитием международных молодежных связей, включая сотрудничество со странами тюркского мира.
03.12.2025, 19:22 63481
Казахстан укрепляет сотрудничество со странами АТР в сфере международной помощи развитию
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Бангкок. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан расширяет взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере официальной помощи развитию, сообщает пресс-служба МИД РК.
Делегация во главе с председателем правления KazAID Аркеном Арыстановым приняла участие в 7-м Форуме генеральных директоров агентств международного сотрудничества АТР, организованном ЭСКАТО ООН и Агентством международного сотрудничества Таиланда (TICA).
Основным результатом форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между KazAID и TICA. Документ открывает возможности для запуска совместных проектов, обмена опытом, обучения специалистов и реализации инициатив в странах-партнерах. Стороны также обсудили будущие направления сотрудничества и подтвердили намерение укреплять практическое взаимодействие для достижения целей устойчивого развития.
Церемония подписания прошла в присутствии заместителя исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН Шомби Шарпа и посла Казахстана в Таиланде Маргулана Баймухана.
TICA - ключевое агентство Таиланда по международному сотрудничеству, созданное при МИД страны в 2004 году. Оно координирует техническую помощь, гранты, образовательные программы и активно работает со странами Юго-Восточной и Южной Азии, Африки, Ближнего Востока и другими регионами.
03.12.2025, 19:16 64386
Казахстан подтвердил приверженность международному гуманитарному праву на семинаре в ЮАР
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вновь заявил о своей приверженности принципам международного гуманитарного права (МГП), приняв участие в 24-м Региональном семинаре по его внедрению в странах Юга Африки и островных государствах Индийского океана, сообщает пресс-служба МИД РК.
Мероприятие прошло в ЮАР под темой "Призыв к сохранению человечности в условиях войны" и было организовано МИД Южно-Африканской Республики совместно с Международным Комитетом Красного Креста.
В семинаре участвовали представители МИД ЮАР, МККК, региональных структур ООН и аккредитованного дипломатического корпуса. Центральной темой стала глобальная инициатива по усилению политической приверженности МГП, запущенная в 2024 году Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и ЮАР совместно с МККК.
Посол Казахстана Еркин Ахинжанов подчеркнул необходимость укрепления международной политической воли для соблюдения гуманитарных норм и отметил важность коллективных усилий государств в условиях нарастающих глобальных вызовов. Представители ЮАР в свою очередь заявили о роли страны как активного участника укрепления международного мира и стабильности.
Участие Казахстана в семинаре подчеркнуло его стремление продвигать гуманитарные принципы, защищать гражданское население в условиях конфликтов и усиливать сотрудничество в преддверии встречи высокого уровня глобальной инициативы, запланированной на 2026 год.
03.12.2025, 19:08 65481
В Будапеште состоялось заседание руководителей диаспоральных институтов ОТГ
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Будапеште прошло седьмое заседание министров и руководителей диаспоральных институтов Организации тюркских государств - первое мероприятие такого уровня, организованное в Венгрии, сообщает пресс-служба МИД РК.
Казахстан на встрече представили президент НАО "Фонд "Отандастар" Данияр Кадыров и посол Абзал Сапарбекұлы. Участие также приняли делегации Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и исполнительный директор будапештского офиса организации Балаж Хендрих.
Выступая перед участниками, Данияр Кадыров подчеркнул, что работа с диаспорами становится важнейшим направлением гуманитарной дипломатии. Он напомнил слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что единство тюркских стран является стратегическим выбором. Кадыров отметил, что одним из ключевых приоритетов "Отандастар" остается укрепление культурных и гуманитарных связей с зарубежными соотечественниками. Среди значимых событий он выделил прошедший в Астане Otandas Scholars Forum, который собрал ученых из Казахстана и зарубежья.
В рамках заседания стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между диаспоральными структурами тюркских государств, расширение молодежных инициатив, стипендиальных программ и культурно-гуманитарных проектов. Участники договорились усилить координацию и обмен опытом, а также одобрили совместный план действий по диаспорной повестке на 2026 год.
03.12.2025, 19:01 59016
Казахстан и Венгрия усиливают сотрудничество в АПК
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество Казахстана и Венгрии в агропромышленном секторе обсудили в Министерстве сельского хозяйства Венгрии. Посол Казахстана Абзал Сапарбекұлы встретился с госсекретарем Имре Хубаем, представив текущие направления и перспективы партнерства в АПК, сообщает пресс-служба МИД РК.
На встрече стороны обсудили участие венгерских компаний в аграрных проектах Казахстана, включая планы группы UBM по производству комбикормов и премиксов. Отмечено, что венгерские компании активно участвуют в совместных инициативах в сфере генетики, ирригации, средств защиты растений и пищевой переработки. Положительные результаты экологических испытаний сортов сорго, пшеницы, ячменя, тритикале и люцерны подтвердили потенциал для расширения сотрудничества.
Достигнута договоренность продолжать обмен опытом в растениеводстве и животноводстве и развивать испытания высокопродуктивных сортов. Обсуждены вопросы международной стандартизации семеноводства и внедрения норм ЕС, важных для экспорта казахстанской продукции.
Стороны также обменялись мнениями по расширению логистического партнерства: Венгрия может стать воротами в Европу для агропродукции Казахстана, а Казахстан - точкой выхода на рынки Центральной Азии и Китая. Отдельно отмечен экспортный потенциал переработанных сельхозтоваров и биопродукции. Венгерскую сторону призвали активнее участвовать в инвестиционных проектах казахстанского АПК.
По итогам встречи согласовано организовать визит делегации Минсельхоза Венгрии в Казахстан в начале 2026 года для обсуждения новых возможностей сотрудничества.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
04.12.2025, 07:24Не прокатит: как купить машину и не попасться мошенникам 04.12.2025, 09:2313151Казахстан ввел ограничения на вывоз говядины до конца года 04.12.2025, 11:45ДТП с участием двух автомобилей в Карагандинской области: один человек погиб, двоих доставили в больницу12071ДТП с участием двух автомобилей в Карагандинской области: один человек погиб, двоих доставили в больницу 04.12.2025, 10:0610851Начальную военную подготовку возвращают в школы Казахстана 04.12.2025, 12:4610106Жители Алматы ощутили землетрясение 27.11.2025, 09:54В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка: начат процесс выкупа прилегающих земельных участков346856В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка: начат процесс выкупа прилегающих земельных участков 28.11.2025, 17:12327241Северо-Казахстанская область присоединилась к торговой платформе "Китай - Центральная Азия" 27.11.2025, 14:32294346Казахстан и Молдова обсудили расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства 28.11.2025, 12:16271451Пожар в Гонконге: есть ли среди пострадавших казахстанцы 28.11.2025, 15:45269536В "Казатомпроме" сообщили о снижении добычи урана в ближайшие годы 24.11.2025, 17:29526756Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50445071Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40431331В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05430216Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 05.11.2025, 08:404089861000 дней на орбите: китайская космическая станция демонстрирует впечатляющие результаты
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?