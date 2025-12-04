Казахстан и Венгрия усиливают сотрудничество в АПК

Фото: МИД РК

Астана. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество Казахстана и Венгрии в агропромышленном секторе обсудили в Министерстве сельского хозяйства Венгрии. Посол Казахстана Абзал Сапарбекұлы встретился с госсекретарем Имре Хубаем, представив текущие направления и перспективы партнерства в АПК, сообщает пресс-служба МИД РК.





На встрече стороны обсудили участие венгерских компаний в аграрных проектах Казахстана, включая планы группы UBM по производству комбикормов и премиксов. Отмечено, что венгерские компании активно участвуют в совместных инициативах в сфере генетики, ирригации, средств защиты растений и пищевой переработки. Положительные результаты экологических испытаний сортов сорго, пшеницы, ячменя, тритикале и люцерны подтвердили потенциал для расширения сотрудничества.





Достигнута договоренность продолжать обмен опытом в растениеводстве и животноводстве и развивать испытания высокопродуктивных сортов. Обсуждены вопросы международной стандартизации семеноводства и внедрения норм ЕС, важных для экспорта казахстанской продукции.





Стороны также обменялись мнениями по расширению логистического партнерства: Венгрия может стать воротами в Европу для агропродукции Казахстана, а Казахстан - точкой выхода на рынки Центральной Азии и Китая. Отдельно отмечен экспортный потенциал переработанных сельхозтоваров и биопродукции. Венгерскую сторону призвали активнее участвовать в инвестиционных проектах казахстанского АПК.





По итогам встречи согласовано организовать визит делегации Минсельхоза Венгрии в Казахстан в начале 2026 года для обсуждения новых возможностей сотрудничества.