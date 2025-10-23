Мажилис утвердил республиканский бюджет на 2026-2028 годы

Фото: Depositphotos

Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан принял закон о республиканском бюджете на 2026-2028 годы, а также закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы, сообщили в пресс-службе палаты парламента.





Доходы прогнозируются на уровне 19,2 трлн тенге в 2026 году, 21,2 трлн тенге - в 2027 году, 23,2 трлн тенге - в 2028 году. Расходы предположительно составят 27,7 трлн, 28,7 трлн и 29,7 трлн тенге соответственно. При этом объем гарантированного трансферта из Национального фонда составит порядка 2,8 трлн тенге ежегодно.





В ходе рассмотрения законопроекта в мажилисе депутатами предложены поправки, предусматривающие увеличение расходов бюджета на региональное развитие.





На эти цели дополнительно направлены 30 млрд тенге за счет резерва правительства и 16,5 млрд тенге - за счет обслуживания государственного долга. Данные средства распределены на развитие тепло-, электроэнергетики, газо- и водоснабжение, берегоукрепительные работы и другое.





Кроме того, в целях обеспечения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики в законопроект внесены поправки по перераспределению 1 трлн тенге. Расходы, запланированные в составе затрат Министерства финансов по программе "Расходы на новые инициативы", распределили между администраторами бюджетных программ. В дальнейшем данные средства будут направлены на развитие отечественного производства, поддержку промышленных предприятий, а также укрепление продовольственной безопасности страны и повышение производительности труда за счет технической модернизации аграрного сектора.





Также депутаты принял закон об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы. Прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие новых Бюджетного и Налогового кодексов.





На предстоящий трехлетний период установлены следующие объемы трансфертов общего характера:





- бюджетные субвенции: 2026 год - 5,1 трлн тенге; 2027 год - 6,4 трлн тенге; 2028 год - 6,8 трлн тенге;





- бюджетные изъятия: 2026 год - 0,9 трлн тенге; 2027 год - 1 трлн тенге; 2028 год - 1,4 трлн тенге.





В ходе обсуждения законопроекта было принято решение увеличить объем субвенций регионам на 16,5 млрд тенге за счет расходов на обслуживание государственного долга. Эти средства планируется направить на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения начатых и продолжающихся проектов, а также повышение агрокомпетенций и сопровождение субъектов сельского предпринимательства, в том числе в рамках проекта "Ауыл аманаты".