Министерство водных ресурсов РК проведет проверку по итогам вегетационного периода

Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе аппаратного совещания поручил провести служебную проверку по итогам вегетации, сообщили в пресс-службе ведомства.





Вегетационный период близится к завершению. В этом году он проходит в непростых условиях. Сильная жара и отсутствие осадков привели к обильному потреблению воды. В некоторых регионах не был обеспечен должный контроль, из-за чего были факты посева влаголюбивых культур выше запланированного объема. Это тоже сильно повлияло на водохозяйственную обстановку на юге страны. Поэтому, чтобы избежать подобных недочетов в будущем, поручаю провести служебную проверку по итогам вегетационного периода", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.





На данный момент вегетационный период в Алматинской области и области Жетысу проходит стабильно. Водозабор в Алматинской области составляет 1,2 млрд кубометров, полито 136 тыс. га посевных площадей. В области Жетысу водозабор составляет 1 млрд кубометров, в регионе полито 132 тыс. га земель.





До конца вегетационного периода по двум областям планируется дополнительный забор около 150 тыс. кубометров воды, что полностью обеспечит потребности водопользователей. В настоящее время в Алматинской области и области Жетысу продолжается полив сахарной свеклы, сои, кукурузы, многолетних трав и садов. Завершение поливных работ в данных регионах ожидается к концу сентября.





В Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме. Местным филиалом РГП "Казводхоз" заключено 3902 договора на орошение 78 925 га земель, из которых 70 тыс. га уже орошено. Остается обеспечить полив 8925 га, занятых сахарной свеклой, кукурузой, овощами и люцерной.





Водозабор из рек Шу, Талас и Тасоткельского водохранилища составляет 897 млн кубометров. В области организована поочередная подача воды по каналам, позволяющая обеспечить водоснабжение посевных площадей до середины сентября.





В Кызылординской области водозабор составляет 3,476 млрд кубометров воды. Фаза колошения риса в регионе проходит по графику. Для обеспечения дополнительного водоснабжения полей местным филиалом РГП "Казводхоз" и крестьянскими хозяйствами области используются 357 насосных станции.





В Туркестанской области водозабор составляет 3,27 млрд кубометров. На сегодня практически завершен полив основных культур в Шардаринском районе, потребность в воде снижена, потери урожая не прогнозируются. В Мактааральском и Жетысайском районах орошено 109,7 тыс. га. Полное завершение полива сельскохозяйственных культур ожидается к 10 сентября.





В качестве дополнительных мер в Кызылординской и Туркестанской областях утвержден график поочередной подачи воды по каналам, подключено 169 систем вертикального дренажа, ведется постоянный мониторинг водохозяйственной обстановки, повторно используется коллекторно-дренажная вода. В результате данных мер ожидается завершение вегетации без потерь урожая, отметили в министерстве.