Минздрав изменил размеры и сроки отчислений на ОСМС
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК изменило правила и сроки отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование.
В частности, размер взноса для самозанятых теперь составит 1% от объекта исчислений взносов. Удерживать и перечислять взносы будет оператор интернет-платформы.
При этом ежемесячный доход, принимаемый для исчисления взносов физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера, ограничен 20-кратным размером минимальной заработной платы.
В случае неуплаты отчислений и (или) взносов лица получают медицинскую помощь в системе ОСМС не более 3 месяцев с момента прекращения уплаты таких отчислений и (или) взносов. Лица, которые непрерывно уплачивали взносы и (или) за них уплачивали отчисления в течение 60 месяцев (за исключением лиц, за которых взносы уплачивает государство), в случае неуплаты отчислений и (или) взносов сохраняют право на получение медицинской помощи в системе ОСМС на срок не более 6 месяцев с момента прекращения уплаты отчислений и (или) взносов. При этом указанные лица не освобождаются от уплаты взносов в фонд за неуплаченный период", - говорится в документе.
Также в документе прописаны правила начисления средств лицам, освобожденным от уплаты взносов. Заявка на получение этих средств из бюджета госкорпорация направляет в уполномоченный орган ежемесячно в течение трех рабочих дней со дня получения данных из информационной системы Министерства труда и социальной защиты РК.
Уполномоченный орган на основе заявки в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца осуществляет перечисление денежных средств.
Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что взносы государства в ОСМС будут повышать с 2027 года в Казахстане. По данным Минздрава, к этому году средства ОСМС станут главным источником финансирования в здравоохранении.
Цифровая трансформация и устойчивое развитие: о чем говорил Токаев с главой ISO
Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял генерального секретаря Международной организации по стандартизации Серхио Мухику, сообщает Акорда.
Глава государства отметил значительный потенциал для совместных проектов Казахстана и ISO в таких областях, как цифровая трансформация и устойчивое развитие.
В свою очередь Серхио Мухика высоко оценил усилия Казахстана по развитию национальной системы стандартизации и цифровых технологий, отметив активное участие страны в деятельности организации и готовность к внедрению международных стандартов.
Собеседники выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении плодотворного сотрудничества и развитии новых направлений совместной работы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвержден общенациональный план мероприятий по реализации послания президента.
Президент наградил спасателей за мужество и самоотверженность
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздникам и вручил государственные награды за мужество и самоотверженность, сообщает Акорда.
Быть спасателем - это значит быть постоянно готовым к любой чрезвычайной ситуации, спасать человеческие жизни, невзирая на опасность. Безусловно, это очень почетная и ответственная миссия. Наш народ гордится такими смелыми, мужественными и, самое главное, по-настоящему патриотичными гражданами, как вы. Ваша добросовестная служба - прекрасный пример для подрастающего поколения", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что именно на плечи спасателей ложилось самое тяжелое бремя природных катастроф, с которыми сталкивалась страна в последние годы, включая масштабные наводнения, лесные пожары в Костанае, Семее и других регионах.
В целом сотрудники МЧС за последние пять лет спасли жизни около 225 тысяч человек. Они также принимали участие в гуманитарных миссиях за рубежом, где вновь доказали свой высокий профессиональный уровень. Тем самым они внесли вклад в повышение международного авторитета нашей страны. В связи с этим сегодня я хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность всем нашим спасателям", - сказал глава государства.
Глава государства сообщил, что сейчас во всем мире по разным причинам участились природные и техногенные катастрофы. По его словам, особую значимость приобретает подготовка грамотных специалистов, настоящих профессионалов своего дела, иными словами, спасателей нового поколения.
С этой целью Кокшетауский технический институт был преобразован в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина. Профессия спасателя должна стать одной из самых престижных в нашей стране. Государственные органы обязаны принять все меры, чтобы воздать должное сотрудникам служб спасения", - высказался Токаев.
По его словам, за прошедшие 30 лет героически погибли 72 спасателя.
Мы всегда будем помнить имена этих храбрых людей, ставших ярким примером патриотизма и верности присяге. Поэтому следует своевременно сделать все для того, чтоб навечно сохранить в нашей истории имена героев, посвятивших свою жизнь спасению людей. Отдавая дань уважения памяти наших отважных соотечественников, совершивших истинные подвиги, мы обязаны бережно хранить и прославлять их имена", - добавил глава государства.
После поздравительной части президент вручил государственные награды группе граждан за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Среди награжденных - спасатели, совершившие героические поступки, рискуя собственной жизнью:
Азимбаев Шинболат Берикович - оперативный дежурный управления организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области.
Под его руководством на территории завода "Жамбыл Полимер" было предотвращено распространение огня на производственные помещения, где находились газобутановые баллоны, способные спровоцировать мощный взрыв.
Следует также отметить участие Шинболата Азимбаева в ликвидации пожара и последствий взрывов на складе боеприпасов войсковой части в Байзакском районе в 2021 году.
Сегодня его Азимбаева наградили орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова.
Кубетаев Руслан Рустемович - командир отделения специализированной пожарной части №2 Управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска ДЧС Северо-Казахстанской области.
3 августа 2025 года, прибыв на место вызова, Руслан Кубетаев незамедлительно организовал развертывание звена газодымозащитной службы, лично возглавил разведку в условиях сильного задымления и высокой температуры. В итоге спасены жизни нескольких людей.
Удостоен ордена "Айбын" III cтепени имени Рахимжана Кошкарбаева.
Бухал Андрей Анатольевич - пилот-инструктор летного подразделения АО "Казавиаспас".
На его счету более 7700 часов налета и множество спасенных жизней.
В мае 2021 года в Чарынском каньоне, в результате сильного дождя, произошел грязеселевой выброс. В опасности оказались девять отдыхающих, пропала без вести 11-летняя девочка. Экипаж вертолета ЕС-145, в составе которого был командир Андрей Бухал, первым обнаружил ребенка. Из-за невозможности посадки в каньоне спасатель с помощью фала спустился к пострадавшей и доставил ее в ближайший населенный пункт.
В августе текущего года Бухал участвовал в сложной поисково-спасательной операции на пике Орджоникидзе. В условиях разреженного воздуха, сильного ветра и минусовой температуры он успешно эвакуировал пострадавшего альпиниста с высоты 4410 метров.
Удостоен медали "Ерлігі үшін".
Максимов Игорь Владимирович - главный спасатель-специалист водолазно-спасательного отделения ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК. Обладает квалификацией спасателя международного класса.
За годы службы участвовал во множестве сложнейших спасательных операций, включая тушение пожара в ущелье Горельник (2002); устранение ледовых заторов на реке Сырдарья (2004-2005); поисковые операции в ущелье Ким-Асар, на Куртинском водохранилище и в поселке Кызыл-Агаш (2010); ликвидацию последствий землетрясений в Турции и Афганистане (2023) и многие другие.
Награжден медалью "Ерлігі үшін".
Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы - командир отделения пожарной части №6 управления по чрезвычайным ситуациям Уральска ДЧС Западно-Казахстанской области.
В январе 2024 года Қанат Сәрсенғали проявил мужество и оперативность при ликвидации пожара в Уральске, лично спас человека из горящего помещения.
Во время паводков 2024 года активно участвовал в эвакуации жителей и имущества в Теректинском районе.
Награжден медалью "Ерлігі үшін".
Сейтжанов Жаныбек Ермекович - командир отделения пожарной части №23 отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области.
Неоднократно действовал решительно и грамотно, спасая людей, рискуя собственной жизнью.
5 мая текущего года Жаныбек Сейтжанов с помощью спасательного колпака эвакуировал троих жильцов из горящей квартиры.
Сегодня ему была торжественно вручена медаль "Ерлігі үшін".
Полагаются только на госфинансирование - Токаев раскритиковал глав спортивных федераций
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подверг критике руководителей спортивных федераций, которые полагаются только на государственное финансирование, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что спортивные федерации превратились в структуры, где набирают авторитет и влияние. Многие из них возглавили представители крупного бизнеса и руководители государственных ведомств.
Но, как выяснилось, предприниматели гораздо больше полагаются на государственное финансирование спорта, не желая вкладывать собственные средства в это важное для общества дело. Государственные служащие также рассматривают эти высокие общественные должности как инструмент личной рекламы, не осознавая подлинную значимость спорта. Есть среди них и те, кто успехи спортсменов выдают за свои собственные достижения. Пора положить конец этим негативным тенденциям. Следует тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию, поручаю эту работу администрации президента", - высказался президент.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, поддержку спорта и физической культуры нужно рассматривать как почетную общественную миссию и большую гражданскую ответственность.
Возглавлять федерации для повышения собственного престижа в стране и за рубежом - это недопустимо. Поэтому государство поддерживает предпринимателей, в том числе крупных бизнесменов. Но государство и общество вправе ожидать и обратную реакцию. В частности, в вопросах коммерциализации спорта, например, футбола. Между Министерством спорта и туризма и спортивными федерациями должен развиваться равноправный диалог, сотрудничество с четким разграничением функций и полномочий. Стимулирование предпринимательской инициативы - это безусловный приоритет нашей государственной политики", - сказал Токаев.
Напомним, лимиты на финансирование профессиональных спортклубов утвердили в Казахстане.
В прошлом году Агентство по противодействию коррупции заявило о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
Там рассказали, что с 2018 года бюджет спортивной отрасли вырос в 2 раза и составил 1,4 трлн тенге.
На следующие 3 года запланировано выделение еще 1,3 трлн тенге. Несмотря на значительное финансирование, Казахстан продолжает занимать низкие позиции в олимпийских медальных зачетах и Всемирном спортивном рейтинге, а также признан одной из коррумпированных стран по количеству подозрительных матчей (4-е место в антирейтинге международной организации Sportradar)", - заявили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что причинами сложившейся ситуации являются размытые ориентиры, несовершенство правовой базы, неэффективное и непрозрачное финансирование, а также отсутствие ответственности за злоупотребления в спорте.
В этом году финансирование профессионального спорта в Казахстане сократили на 6,7 млрд тенге.
Водительские права можно будет оформить онлайн в Казахстане
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане поменять водительское удостоверение можно будет онлайн. Пилотный проект запустили Министерство внутренних дел и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Пилотный проект позволяет подать онлайн заявку на получение водительского удостоверения впервые.
Также в онлайн-формат полностью переводится замена водительских прав. Процедуру замены можно осуществить на портале электронного правительства, в мобильных приложениях EgovMobile, "ЦОН", а также информационных системах банков второго уровня и профессиональных объединений по подготовке водителей транспортных средств, подключенных к информационной системе "Автошкола".
Утвержден алгоритм реализации пилотного проекта.
Процесс выдачи водительского удостоверения впервые включает следующие этапы:
- выбор услуги посредством соответствующих сервисов объектов информатизации;
- переход по ссылке в случае выбора услуги на портале "электронного правительства" или в мобильном приложении EgovMobile;
- авторизация или регистрация в мобильном приложении "ЦОН", либо через соответствующие сервисы иных объектов информатизации;
- запрос в Государственный сервис контроля доступа к персональным данным. При положительном результате переход к следующему шагу;
- запрос в АИС СЦ информации о наличии водительского удостоверения. При наличии водительского удостоверения выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии - переход к следующему шагу;
- запрос в ЕРАП информации о наличии ограничений к сдаче экзаменов в связи с привлечением к административной ответственности в порядке, предусмотренном частями шестой, седьмой статьи 608 или частями девятой, десятой статьи 613 КОАП. При наличии ограничений - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии - переход к следующему шагу;
- запрос в ИС МЗ справки по форме 073/у. При наличии медицинской справки переход к следующему шагу, при отсутствии - выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- запрос в ИС "ЭРДБ" сведений по нарко-, психоучетам. При наличии информации о наличии учетов - выведение уведомления о невозможности оказания услуги, при отсутствии сведений - переход к следующему шагу;
- запрос в АИС "Автошкола" информации о наличии свидетельства об окончании автошколы. При наличии свидетельства об окончании автошколы переход к следующему шагу, при отсутствии - выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- запрос в ПДД количества попыток для сдачи экзаменов. При наличии попыток переход к следующему шагу, при отсутствии попыток выведение уведомления о невозможности оказания услуги;
- заполнение услугополучателем полей заявления;
- присвоение номера заявки;
- бронирование даты и времени для прохождения теоретического экзамена. При успешной сдаче - переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
- бронирование даты и времени для прохождения практического экзамена. При успешной сдаче - переход к следующему шагу, при отрицательном результате завершение услуги и выведение уведомления о необходимости подачи нового запроса;
- оплата государственной пошлины за выдачу водительского удостоверения, фотографирование у оператора ЦОН с оформлением заявки на выдачу водительского удостоверения;
- рассмотрение заявления уполномоченным сотрудником УАП. При положительном результате - переход на следующий шаг, при отрицательном - выдача уведомления об отказе;
- распечатка водительского удостоверения;
- выдача водительского удостоверения в ЦОН работниками Государственной корпорации.
На время пилотного проекта прием заявлений на получение водительских удостоверений впервые и на их замену через филиалы государственной корпорации не осуществляется.
Приказ вступил в силу 16 октября 2025 года. Пилотный проект продлится до 1 сентября 2026 года включительно.
Восемь новых водохранилищ построят в области Жетысу
Талдыкорган. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года предусматривает строительство восьми новых водохранилищ в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и городе Талдыкоргане. Объекты планируют построить на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
Кроме того, планируется реконструкция трех водохранилищ и 2930 км каналов, а также автоматизация 236,8 км каналов. На 17 гидротехнических сооружениях будут проведены многофакторные обследования.
Одним из приоритетных направлений нашей работы является ремонт и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Реализуемые сегодня масштабные проекты по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, автоматизации ирригационных сетей позволят существенно повысить эффективность использования воды и снизить ее потери. Завершившийся вегетационный период наглядно показал, что эффективность аграрного сектора во многом зависит от того, насколько грамотно и ответственно мы подходим к управлению водными ресурсами. Это требует не только точного планирования, но и системного подхода к развитию всей водной отрасли", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Республиканскую трассу Калбатау - Майкапшагай открыли в Абайской области
Семей. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Автодорогу республиканского значения Калбатау - Майкапшагай протяженностью 415 км открыли в Абайской области.
Через область Абай проходит 184 км международного коридора, охватывающие Жарминский, Кокпектинский и Аксуатский районы. Эта дорога будет способствовать экономическому росту, развитию туризма и укреплению межрегиональных связей", - заявил аким области Берик Уали.
Председатель правления "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев подчеркнул, что автодорога является ключевым элементом транспортной системы, соединяющим центральные и восточные регионы Казахстана с границей КНР.
Строительство дороги финансировалось за счет экспортно-импортного банка Китая с дополнительным софинансированием из республиканского бюджета.
Проект охватил 10 участков общей протяженностью 415 км, из которых 184 км проходят по территории области Абай и 231 км - по Восточно-Казахстанской области. В его реализации было задействовано 8 асфальтобетонных заводов, 1100 единиц дорожной техники и более 1800 специалистов. В рамках реконструкции построено 5 зон отдыха, 37 мостов, 2 путепровода, 349 водопропускных труб, а также 2 санитарно-гигиенических узла", - рассказали в акимате области.
Как получить вид на жительство в РК: процедуру разъяснили в МВД
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел подробно разъяснили, как оформить вид на жительство в Казахстане.
Иностранные граждане, временно пребывающие в Республике Казахстан с визой на постоянное проживание, а также прибывшие из стран с безвизовым режимом и этнические казахи, могут получить разрешение на постоянное проживание, обратившись в органы внутренних дел", - сообщили в полиции.
Для оформления ВНЖ необходимы:
- заявление-анкета;
- паспорт (копия и подлинник);
- документ, подтверждающий платежеспособность;
- справка об отсутствии судимости;
- нотариально удостоверенное согласие ребенка (от 14 до 18 лет);
- документ, подтверждающий место проживания (договор аренды или иное);
- медицинская справка (форма 028/у);
- фотография размером 35×45 мм;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
Срок действия документов, указанных в пунктах 3, 4 и 7, - не более 180 календарных дней. При этом документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на казахский или русский язык и нотариально заверены.
После положительного решения иностранец регистрируется по месту жительства и получает вид на жительство в Республике Казахстан, который подтверждает его право на постоянное проживание в стране", - пояснили в МВД.
Напомним, в Казахстане заработала база дактилоскопии, которую не могли восстановить с начала сентября. Тысячи иностранцев, проживающих в РК, не могли получить или поменять вид на жительство, который не выдают без сдачи отпечатков пальцев.
По данным МВД, причиной сбоя стали технические неполадки. На днях глава ведомства Ержан Саденов пообещал, что базу восстановят до конца этой недели.
В Казахстане утвердили положение о Министерстве ИИ
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане правительство страны утвердило положение о Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сферах аэрокосмической и электронной промышленности, научно-технического развития страны, геодезии, картографии и пространственных данных, обеспечения информационной безопасности в сферах информатизации, "электронного правительства", персональных данных и их защиты, цифровых активов, проектного управления, а также в области связи, развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг и по управлению данными", - сообщается в тексте документа.
Согласно положению, министерство имеет ведомства:
- республиканское государственное учреждение "Аэрокосмический комитет";
- республиканское государственное учреждение "Комитет по информационной безопасности";
- республиканское государственное учреждение "Комитет телекоммуникаций";
- республиканское государственное учреждение "Комитет государственных услуг";
- республиканское государственное учреждение "Комитет искусственного интеллекта и управления данными".
Министерство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати с изображением государственного герба Республики Казахстан и штампы со своим наименованием на казахском языке, бланки установленного образца, счета в органах казначейства в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны, заявил, что в стране появится Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития
