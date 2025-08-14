Полиция Алматы усилила контроль на территории торгового центра "Кар Сити"  

Фото: Polisia.kz

Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция усилила контроль на территории торгового центра "Кар Сити", - В Алматы полиция усилила контроль на территории торгового центра "Кар Сити", сообщает Polisia.kz.





Полицейские Ауэзовского района провели локальную отработку на территории ТЦ "Кар Сити". В ходе рейда были выявлены факты стихийной торговли, назойливого приставания к гражданам, курения на рабочих местах и на территории станций технического обслуживания, складирования мусора и автозапчастей в неположенных местах. Также пресечены случаи распития алкогольных напитков и мелкого хулиганства", - проинформировали в полиции.





Сообщается, что к ответственности привлечены 38 человек. В полицию доставлены 39 лиц, среди которых четверо иностранных граждан, а также несовершеннолетние, работавшие без разрешения родителей.





За остановку транспорта в неположенных местах к ответственности привлечены 27 водителей, 9 автомобилей помещены на специализированную стоянку.





Начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев отметил, что рейдовые мероприятия будут продолжаться на регулярной основе.



