Президент учредил юбилейную медаль

Медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане

Рассказать друзьям

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл", сообщает Акорда.





Как рассказали в пресс-службе главы государства, медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.





Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.





Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом", - добавили в Акорде.



