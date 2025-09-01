31.08.2025, 09:22 73316
Токаев поздравил президента Кыргызстана с Днем независимости
Астана. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана, сообщает пресс-службе Акорды.
В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Недавно главы государств провели переговоры в Бишкеке. В ходе переговоров Токаев отметил, что между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество.
31.08.2025, 13:04
Си Цзиньпин встретился с президентом Казахстана
Фото: Акорда
Тяньцзинь. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Доме приемов правительства Тяньцзиня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, прибывшим в Китай для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества 2025 года и юбилейных торжествах по случаю 80-летия Победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Победы в Мировой антифашистской войне, передает корреспондент агентства.
Как отметил Си Цзиньпин, Китай и Казахстан - доверительные и надежные стратегические партнеры. Как бы ни изменилась международная обстановка, наши страны должны остаться приверженными курсу добрососедства и дружбы, придерживаться принципа открытости и обоюдного выигрыша, неуклонно стремиться к совместному формированию сообщества единой судьбы, поддержать друг друга по вопросам, затрагивающим взаимные интересы и ключевые озабоченности, укреплять и расширять всеобъемлющее сотрудничество, чтобы вывести китайско-казахстанские отношения на все новые высоты.
Си Цзиньпин подчеркнул, что важно укреплять сопряжение стратегий развития, расширять общность интересов и изыскивать новые точки роста. Важно укрепить энергетическое сотрудничество как стержень наших экономических связей, углублять взаимосвязанность как инфраструктурную, так и институциональную, организовать год культурных обменов между Китаем и Казахстаном в целях сближения народов, углублять взаимодействие в многосторонних структурах, укреплять авторитет и потенциал ШОС, защищать ооноцентричное мироустройство и продвигать развитие миропорядка в более справедливом и рациональном направлении.
Токаев отметил, что председательство Китая в ШОС носит плодотворный характер. Казахстанская сторона, принимая активное участие в многоплановом сотрудничестве в рамках ШОС, подтверждает готовность к тесному взаимодействию с китайской стороной в целях обеспечения полного успеха предстоящего Саммита ШОС. Токаев поздравил китайский народ с 80-летием Победы в Войне сопротивления японским захватчикам, отметил колоссальный исторический вклад китайского народа в Победу в Мировой антифашистской войне, а также его храбрость, отвагу и патриотизм. Казахстанско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне.
За прошедший год двусторонний товарооборот вышел на рекордный показатель. Крупные совместные проекты успешно продвигаются. Казахстанская сторона готова и дальше вместе с китайской стороной углублять практическое сотрудничество, активизировать культурно-гуманитарные связи в интересах вывода двусторонних отношений на новую ступень.
По итогам встречи в присутствии глав двух государств было объявлено о подписании более 20 двусторонних документов о сопряжении стратегий развития, сотрудничестве в области энергетики, науки, образования, спорта и охраны диких животных, а также о презентации двух новых мастерских Лу Бань в Казахстане.
Во встрече также приняли участие Цай Ци, Ван И и Чэнь Миньэр.
30.08.2025, 09:00
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Фото: Акорда
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции и пожелал им крепкого здоровья и благополучия, сообщает Акорда.
Он напомнил, что ровно 30 лет назад народ Казахстана сделал исторический выбор, приняв на референдуме Основной закон страны.
Конституция стала прочной опорой казахской государственности, Независимости Республики Казахстан. В Конституции нашли отражение ценности и принципы, определяющие настоящее и будущее нации. Конституция сформировала правовой фундамент Казахстана как социально ориентированного государства, стоящего на службе интересов всех граждан независимо от их этнической и религиозной принадлежности. Конституция стала надежным гарантом общественного согласия и внутренней стабильности. Все наши достижения в различных сферах неразрывно связаны с Конституцией", - подчеркнул президент.
Три года назад с учетом задач нового этапа исторического развития страны была проведена масштабная конституционная реформа. Главным результатом данной реформы стала модернизация политической системы на основе концепции "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство".
В конституционной реформе особый акцент сделан на защите прав человека, утверждении верховенства Закона и Порядка. Ряд новых положений Конституции носит инновационный характер и не имеет прецедентов в мировой практике. Проведенная в Казахстане конституционная реформа получила положительную оценку Венецианской комиссии, других авторитетных международных организаций, а также представителей зарубежного экспертного сообщества. Построение Справедливого, Чистого, Сильного и Безопасного Казахстана подразумевает уважение к Конституции, неукоснительное соблюдение гражданами нашей страны всех ее положений. Объединяя нацию вокруг стратегических целей Республики Казахстан, Конституция создает все необходимые условия для созидательного труда наших соотечественников во имя прогресса и процветания нашей Родины", - добавил глава государства.
Он пожелал всем гражданам Казахстана крепкого здоровья и благополучия.
Напомним, накануне президент выступил на научно-практической конференции "Конституция и государственность: диалог права и будущего", посвященной 30-летнему юбилею Основного закона страны. В своем выступлении он напомнил о реформе 2022 года, которая, по его словам, стала самой содержательной в истории конституционного строительства в Казахстане.
29.08.2025, 21:04
Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта
Фото: пресс-служба правительства РК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба правительства.
Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.
В разные годы руководил горнолыжным курортом "Шымбулак", спорткомплексом "Медеу", Алматинским государственным зоологическим парком, АО "Национальная компания Kazakh Tourism".
Ранее сообщалось, что Руслан Берденов по собственному желанию ушел с поста заместителя акима Шымкента.
29.08.2025, 20:17
Руслан Берденов ушел с поста замакима Шымкента
Он покинул должность по собственному желанию
Шымкент. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Руслан Берденов по собственному желанию ушел с поста заместителя акима Шымкента. Он занимал эту должность с февраля этого года, сообщает пресс-служба акимата города.
Напомним, в апреле 2025 года Руслана Берденова ранили из огнестрельного оружия.
Берденов Руслан Арысбекович родился 6 марта 1985 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, КИМЭП. Должность заместителя акима города Шымкента занимает с февраля 2025 года. С марта 2023 года по февраль 2025 года был депутатом мажилиса.
29.08.2025, 19:16
Нового акима Семея выберут в октябре
Вышло постановление территориальной избирательной комиссии
Семей. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 октября жители Семея выберут нового акима, сообщает пресс-служба акимата города.
27 августа 2025 года вышло постановление территориальной избирательной комиссии города о назначении выборов акима. Также комиссия постановила утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов акима Семея.
Напомним, Талгат Муратов стал акимом Семея в конце декабря 2024 года.
29.08.2025, 16:55
Президент учредил юбилейную медаль
Медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл", сообщает Акорда.
Как рассказали в пресс-службе главы государства, медалью награждаются лица, внесшие весомый вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина, становление и развитие идей и принципов конституционализма.
Наряду с этим юбилейной медалью награждаются представители рабочих профессий, сотрудники бюджетной сферы, производственных организаций и другие граждане.
Награждение медалью подчеркнет важность добросовестного труда и служения Родине, являясь признанием особых заслуг перед государством и обществом", - добавили в Акорде.
Напомним, в преддверии 30-летия Конституции Токаев наградил орденами ряд казахстанцев.
29.08.2025, 16:43
Экс-глава QazaqGaz получил пост вице-министра энергетики РК
Фото: Правительство РК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Санжар Жаркешов назначен на должность вице-министра энергетики. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Ранее Санжар Жаркешов занимал должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК, заместителя генерального директора "Нафтогаз УГВ" по геологии и разработке - заместителя директора дивизиона "Разведка и Добыча" национальной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз".
С марта 2022 года по настоящее время занимал должность председателя правления АО "НК "QazaqGaz".
Ранее сообщалось, что экс-вице-министр энергетики Республики Казахстан Алибек Жамауов назначен председателем правления национальной компании QazaqGaz.
29.08.2025, 14:33
Накануне 30-летия Конституции Токаев наградил ряд казахстанцев орденами
Фото: Акорда
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил ряд граждан за вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Акорда.
Согласно постановлению президента:
орденом "Отан" награжден Мәми Қайрат - ветеран-правовед, город Алматы;
орденом "Барыс" І степени награждены Даулбаев Асхат - ветеран-правовед, город Астана; Рогов Игорь - ветеран-правовед, город Астана;
орденом "Барыс" ІІІ степени награждены Азимова Эльвира - председатель Конституционного суда; Баишев Жолымбет - профессор учреждения "Университет "Туран", город Алматы; Жиенбаев Ержан - помощник президента; Малиновский Виктор - директор центра конституционной экономики НАО "Университет Нархоз", город Алматы; Мергалиев Асламбек - председатель Верховного суда; Петров Константин - экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;
орденом "Парасат" - Алауханов Есберген - правовед, город Астана; Баймолдина Зауреш - руководитель Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО "Университет Нархоз"; Балтабаев Куаныш - профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана; Кима Георгий - профессор РГКП "Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан"; Қоғамов Марат - профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана; Шапак Унзила - депутат мажилиса парламента;
орденом "Құрмет" - Абдрасулов Ермек - профессор НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана; Аубакирова Индира - директор РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции; Ахпанов Арстан - профессор ТОО "Международный университет "Астана"; Джолдасбеков Нуржан - судья Верховного суда; Идрышева Сара - профессор АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана; Нурмуханов Бакыт - заместитель председателя Конституционного суда; Сарсембаев Ерлан - министр юстиции; Тукиев Аслан - председатель судебной коллегии по административным делам Верховного суда;
медалью "Ерен еңбегі үшін" - Жанузакова Лейла - профессор учреждения "Университет "Туран", город Алматы; Канатов Алмас - исполнительный директор управления материально-технического обеспечения РГП "Институт парламентаризма"; Қайырбек Әлібек - музыкант РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева" комитета культуры Министерства культуры и информации; Матаева Майгуль - проректор УО "Alikhan Bokeikhan University", город Семей; Скрябин Сергей - главный научный сотрудник РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции.
