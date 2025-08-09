В Абайской области предотвратили неэффективное расходование бюджета на 1,4 млрд тенге

Рассказать друзьям

Семей. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Аягозского района выявила факт неэффективного использования бюджетных средств отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района, сообщает пресс-служба прокуратуры Абайской области.





30 мая 2025 года районный отдел ЖКХ заключил договор с ТОО "МИТ Теплосервис" на сумму более 1 млрд тенге на проведение капитального ремонта котельной "Центральная". Закупка осуществлена из одного источника под предлогом предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.





Однако в 2025 году чрезвычайное положение на территории района не объявлялось. Таким образом, основания для применения этого способа государственных закупок отсутствовали.





Дополнительно установлено, что 10 ноября 2023 года отделом уже был заключен аналогичный договор на установку нового котла с трехлетним гарантийным сроком на сумму 110 млн тенге.





По акту надзора прокуратуры района незаконно заключенный договор отменен, а руководитель отдела ЖКХ привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 200 МРП.



