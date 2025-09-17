В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"В Куньмине открылся Форум регионального сотрудничества 2025 года по повестке дня "Один пояс, один путь"
В Казахстане определен перечень стратегических водохозяйственных сооружений, которые могут быть переданы в аренду
Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан подписал постановление правительства "Об определении перечня стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление", передает корреспондент агентства.
Согласно документу, в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, включены следующие объекты:
1. Водохозяйственные и гидротехнические сооружения:
1) Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья;
2) Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш;
3) Усть-Каменогорское водохранилище на реке Иртыш;
4) Шульбинское водохранилище на реке Иртыш;
5) Астанинское водохранилище на реке Ишим;
6) Сергеевское водохранилище на реке Ишим;
7) Петропавловское водохранилище на реке Ишим;
8) Капчагайское водохранилище на реке Или;
9) Бартогайское водохранилище на реке Чилик;
10) Селетинское водохранилище на реке Селеты;
11) Кояндинское водохранилище на реке Коянды;
12) Актюбинское водохранилище на реке Илек;
13) Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;
14) Саздинское водохранилище на реке Сазды;
15) Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;
16) Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;
17) Чарское водохранилище на реке Чар;
18) Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;
19) Каракольское водохранилище на реке Каракол;
20) водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;
21) Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;
22) Тасоткельское водохранилище на реке Шу;
23) Кировское водохранилище на реке Кушум;
24) Битикское водохранилище на реке Кушум;
25) Донгулюкское водохранилище на реке Кушум;
26) Пятимарское водохранилище на реке Кушум;
27) Сарышаганакское водохранилище на реке Большой Узень;
28) водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень;
29) Казталовское водохранилище - 1 на реке Малый Узень;
30) Казталовское водохранилище - 2 на реке Малый Узень;
31) Чаганское водохранилище на реке Чаган;
32) Жартасское водохранилище на реке Шерубай Нура;
33) Шокайское водохранилище на реке Шокай;
34) Интумакское водохранилище на реке Нура;
35) Федоровское водохранилище на реке Сокыр;
36) Ишимское водохранилище на реке Ишим;
37) Ащисуское водохранилище на реке Ащису;
38) Актастинское водохранилище на реке Актасты;
39) Жездинское водохранилище на реке Жезды;
40) Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол;
41) Каратомарское водохранилище на реке Тобол;
42) Кызылжарское водохранилище на реке Тобол;
43) Сергеевское водохранилище на реке Тобол;
44) Амангельдинское водохранилище на реке Тобол;
45) Бадамское водохранилище на реке Бадам;
46) водохранилище Тогуз на реке Тогуз;
47) Капчагайское водохранилище на реке Шаян;
48) Бугуньское водохранилище на реке Бугунь;
49) Сасыкбулакское водохранилище на реке Жанакорган;
50) Кошкурганское водохранилище на реке Карашик;
51) Шертское водохранилище на реке Шерт;
52) водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата;
53) водохранилище Таушага на роднике Улкен Шага;
54) водохранилище Таскенсай на реке Алмалы;
55) водохранилище Шукурой на реке Улкен Каракус;
56) водохранилище Акылбек-Сай на реке Келес;
57) водохранилище Уштобе на реке Уштобе;
58) Самаркандское водохранилище на реке Нура;
59) Тургусунское водохранилище - 1 на реке Тургусун;
60) водохранилище Кенгир на реке Кара Кенгир.
61) Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;
62) Казалинский гидроузел на реке Сырдарья;
63) гидроузел "Айтек" на реке Сырдарья;
64) гидроузел "Аклак" на реке Сырдарья;
65) Шелекский гидроузел на реке Шелек;
66) Преображенский гидроузел на реке Нура;
67) Ералиевский гидроузел на реке Уил;
68) Таласский гидроузел на реке Талас;
69) Темирбекский гидроузел на реке Талас;
70) Жеимбетский гидроузел на реке Талас;
71) Уюкский гидроузел на реке Талас;
72) Ассинский гидроузел на реке Аса;
73) Фурмановский гидроузел на реке Шу;
74) Меркенский гидроузел на реке Меркенка с подпитывающим трактом;
75) Аспаринский гидроузел на реке Аспара с подпитывающим трактом;
76) Аксайский гидроузел на реке Аксай;
77) Коксайский гидроузел на реке Коксай;
78) Кушумский гидроузел на протоке Чаган;
79) Варфоломеевский гидроузел на реке Малый Узень;
80) Мамаевский гидроузел на реке Малый Узень;
81) Караспанский гидроузел на реке Арысь;
82) Тасоткельская плотина на реке Шу;
83) Аккольская плотина на озере Акколь;
84) водоподъемная плотина Северного Аральского моря;
85) водоподъемная плотина на реке Белая;
86) головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы;
87) головное сооружение протоки Караозек реки Сырдарья;
88) головное сооружение Большого Алматинского канала имени Д. А. Кунаева;
89) канал имени К. И. Сатпаева;
90) Коксарайский контррегулятор на реке Сырдарья;
91) защитная дамба города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль;
92) Кызылкумский магистральный канал с коллектором "Западный".
2. Системы водоснабжения и водоотведения городов:
1) Астана;
2) Алматы;
3) Актау;
4) Актобе;
5) Атырау;
6) Караганда;
7) Кокшетау;
8) Костанай;
9) Кызылорда;
10) Павлодар;
11) Петропавловск;
12) Талдыкорган;
13) Тараз;
14) Уральск;
15) Усть-Каменогорск;
16) Шымкент;
17) Семей;
18) Туркестан;
19) Темиртау;
20) Экибастуз;
21) Рудный;
22) Жезказган;
23) Кентау;
24) Балхаш;
25) Жанаозен;
26) Сатпаев;
27) Аксу;
28) Риддер;
29) Арысь;
30) Степногорск;
31) Шахтинск;
32) Сарань;
33) Капчагай;
34) Аркалык;
35) Лисаковск;
36) Приозерск.
При этом отмечается, что вышеуказанные системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению правительства.
4. Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства:
1) водовод с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области;
2) каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.