В Казахстане определен перечень стратегических водохозяйственных сооружений, которые могут быть переданы в аренду

Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан подписал - Премьер-министр Республики Казахстан подписал постановление правительства "Об определении перечня стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление", передает корреспондент агентства.





Согласно документу, в перечень стратегических водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе которые могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление, включены следующие объекты:





1. Водохозяйственные и гидротехнические сооружения:





1) Шардаринское водохранилище на реке Сырдарья;





2) Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш;





3) Усть-Каменогорское водохранилище на реке Иртыш;





4) Шульбинское водохранилище на реке Иртыш;





5) Астанинское водохранилище на реке Ишим;





6) Сергеевское водохранилище на реке Ишим;





7) Петропавловское водохранилище на реке Ишим;





8) Капчагайское водохранилище на реке Или;





9) Бартогайское водохранилище на реке Чилик;





10) Селетинское водохранилище на реке Селеты;





11) Кояндинское водохранилище на реке Коянды;





12) Актюбинское водохранилище на реке Илек;





13) Каргалинское водохранилище на реке Каргалы;





14) Саздинское водохранилище на реке Сазды;





15) Уйденинское водохранилище на реке Уйдене;





16) Кандысуское водохранилище на реке Кандысу;





17) Чарское водохранилище на реке Чар;





18) Егинсуское водохранилище на реке Егинсу;





19) Каракольское водохранилище на реке Каракол;





20) водохранилище "Алебастр" на реке Уланка;





21) Терс-Ащибулакское водохранилище на реке Терс;





22) Тасоткельское водохранилище на реке Шу;





23) Кировское водохранилище на реке Кушум;





24) Битикское водохранилище на реке Кушум;





25) Донгулюкское водохранилище на реке Кушум;





26) Пятимарское водохранилище на реке Кушум;





27) Сарышаганакское водохранилище на реке Большой Узень;





28) водохранилище "Рыбный Сокрыл" на реке Малый Узень;





29) Казталовское водохранилище - 1 на реке Малый Узень;





30) Казталовское водохранилище - 2 на реке Малый Узень;





31) Чаганское водохранилище на реке Чаган;





32) Жартасское водохранилище на реке Шерубай Нура;





33) Шокайское водохранилище на реке Шокай;





34) Интумакское водохранилище на реке Нура;





35) Федоровское водохранилище на реке Сокыр;





36) Ишимское водохранилище на реке Ишим;





37) Ащисуское водохранилище на реке Ащису;





38) Актастинское водохранилище на реке Актасты;





39) Жездинское водохранилище на реке Жезды;





40) Верхне-Тобольское водохранилище на реке Тобол;





41) Каратомарское водохранилище на реке Тобол;





42) Кызылжарское водохранилище на реке Тобол;





43) Сергеевское водохранилище на реке Тобол;





44) Амангельдинское водохранилище на реке Тобол;





45) Бадамское водохранилище на реке Бадам;





46) водохранилище Тогуз на реке Тогуз;





47) Капчагайское водохранилище на реке Шаян;





48) Бугуньское водохранилище на реке Бугунь;





49) Сасыкбулакское водохранилище на реке Жанакорган;





50) Кошкурганское водохранилище на реке Карашик;





51) Шертское водохранилище на реке Шерт;





52) водохранилище Баба-Ата на реке Баба-Ата;





53) водохранилище Таушага на роднике Улкен Шага;





54) водохранилище Таскенсай на реке Алмалы;





55) водохранилище Шукурой на реке Улкен Каракус;





56) водохранилище Акылбек-Сай на реке Келес;





57) водохранилище Уштобе на реке Уштобе;





58) Самаркандское водохранилище на реке Нура;





59) Тургусунское водохранилище - 1 на реке Тургусун;





60) водохранилище Кенгир на реке Кара Кенгир.





61) Кызылординский гидроузел имени Сабыра Арыстанбаева;





62) Казалинский гидроузел на реке Сырдарья;





63) гидроузел "Айтек" на реке Сырдарья;





64) гидроузел "Аклак" на реке Сырдарья;





65) Шелекский гидроузел на реке Шелек;





66) Преображенский гидроузел на реке Нура;





67) Ералиевский гидроузел на реке Уил;





68) Таласский гидроузел на реке Талас;





69) Темирбекский гидроузел на реке Талас;





70) Жеимбетский гидроузел на реке Талас;





71) Уюкский гидроузел на реке Талас;





72) Ассинский гидроузел на реке Аса;





73) Фурмановский гидроузел на реке Шу;





74) Меркенский гидроузел на реке Меркенка с подпитывающим трактом;





75) Аспаринский гидроузел на реке Аспара с подпитывающим трактом;





76) Аксайский гидроузел на реке Аксай;





77) Коксайский гидроузел на реке Коксай;





78) Кушумский гидроузел на протоке Чаган;





79) Варфоломеевский гидроузел на реке Малый Узень;





80) Мамаевский гидроузел на реке Малый Узень;





81) Караспанский гидроузел на реке Арысь;





82) Тасоткельская плотина на реке Шу;





83) Аккольская плотина на озере Акколь;





84) водоподъемная плотина Северного Аральского моря;





85) водоподъемная плотина на реке Белая;





86) головные сооружения Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы;





87) головное сооружение протоки Караозек реки Сырдарья;





88) головное сооружение Большого Алматинского канала имени Д. А. Кунаева;





89) канал имени К. И. Сатпаева;





90) Коксарайский контррегулятор на реке Сырдарья;





91) защитная дамба города Астаны от затопления паводковыми водами реки Есиль;





92) Кызылкумский магистральный канал с коллектором "Западный".





2. Системы водоснабжения и водоотведения городов:





1) Астана;





2) Алматы;





3) Актау;





4) Актобе;





5) Атырау;





6) Караганда;





7) Кокшетау;





8) Костанай;





9) Кызылорда;





10) Павлодар;





11) Петропавловск;





12) Талдыкорган;





13) Тараз;





14) Уральск;





15) Усть-Каменогорск;





16) Шымкент;





17) Семей;





18) Туркестан;





19) Темиртау;





20) Экибастуз;





21) Рудный;





22) Жезказган;





23) Кентау;





24) Балхаш;





25) Жанаозен;





26) Сатпаев;





27) Аксу;





28) Риддер;





29) Арысь;





30) Степногорск;





31) Шахтинск;





32) Сарань;





33) Капчагай;





34) Аркалык;





35) Лисаковск;





36) Приозерск.





При этом отмечается, что вышеуказанные системы водоснабжения и водоотведения городов или их элементы находятся в государственной собственности, не подлежат отчуждению и могут быть переданы в имущественный наем (аренду) или доверительное управление по решению правительства.





4. Гидротехнические сооружения, планируемые к строительству или находящиеся в процессе строительства:





1) водовод с каскадом гидроэлектростанций на реке Угам в Туркестанской области;





2) каскад гидроэлектростанций на реке Уба в Восточно-Казахстанской области.