В Казахстане планируют возобновить проведение паспортизации рек и озер
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для выполнения поручения президента по ликвидации черного рынка воды Министерство водных ресурсов и ирригации достигло договоренности с Генеральной прокуратурой и МВД о необходимости создания рабочей группы на республиканском уровне с разработкой плана мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рабочей группой будет проводиться системная оперативно-аналитическая работа с выездными рейдовыми мероприятиями. Проверки будут проводиться в целях выявления незаконных водопользователей и недобросовестных должностных лиц в РГП "Казводхоз" и бассейновых инспекциях.
Этот год показал, что неисполнение рядом специалистов своих обязанностей тоже отчасти привело к незаконному водозабору... Напоминаю всем об ответственности. Министерство создало все необходимые условия для качественного выполнения специалистами водного хозяйства своих функциональных обязанностей. Укреплена материально техническая база, повышена оплата труда", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, ранее глава водного ведомства поручил провести служебную проверку по итогам вегетационного периода.
Для борьбы с черным рынком воды также разрабатываются дополнительные поправки в правила пользования поливной водой, Административный и Водный кодексы. Изменения призваны предотвратить незаконный водозабор из каналов. Разрабатывается система по цифровому мониторингу вегетации на базе Национальной информационной системы водных ресурсов.
По данным Министерства водных ресурсов, для создания единой цифровой платформы водных ресурсов планируется возобновить проведение паспортизации рек и озер с целью формирования государственного водного кадастра.
В рамках кадастра будут проводиться расчет и оценка поверхностных водных ресурсов. Как по всей стране, так и в пределах каждого водохозяйственного бассейна. Ведение государственного водного кадастра в Национальной информационной системе водных ресурсов создаст прочную аналитическую основу для принятия обоснованных решений в условиях климатических рисков", - уточнили в ведомстве.
Также прорабатывается проект по составлению каталогов ледников совместно с Центрально-Азиатским региональным гляциологическим центром.
Для организации учета объема забранных водных ресурсов начата работа по реорганизации филиала РГП "Казводхоз" "Су-метрология". Планируется, что филиал будет заниматься разработкой стандартов и требований учета использования воды, оказанием услуг по разработке и установке систем учета, их проверкой и производством необходимых компонентов.
Поручаю всем вице-министрам организовать комплексную работу и мониторинг по всем реализуемым проектам. Для стабильного проведения текущего и капитального ремонта гидротехнических сооружений и механизированной очистки каналов поручаю укрепить материально-техническую базу организаций по эксплуатации водохозяйственных сооружений. Также нужно завершить разработку технико-экономической документации по проекту увеличения объема Северного Аральского моря, упомянутого в послании президента. Необходимо ускорить работу с Министерством национальной экономики касательно получения государственной гарантии по займу Исламского банка развития", - подчеркнул министр водных ресурсов.