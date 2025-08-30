Ваучеры на товарный газ начали выдавать получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи

Пилотный проект будет действовать до 30 июня 2026 года

Фото: Depositphotos

Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане запустили пилотный проект по предоставлению ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной и жилищной помощи.





Соответствующий совместный приказ Минэнгерго, Миннацэкономики, МЦРИАП и Минтруда опубликован на портале "Открытые НПА".





Услугу будут оказывать с помощью цифровой карты семьи через "Социальный кошелек" в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Улытауской областях.





В документе также утвержден алгоритм и условия оказания услуги.





Ваучеры выделяются на каждого услугополучателя.





Услугополучатель может активировать ваучер ежемесячно с 7 по 29 число текущего месяца.





На один лицевой счет может быть активирован только один ваучер.





Без активации ваучера применяется цена товарного газа для бытовых потребителей (население) (1 группа потребителей).





Список потенциальных услугополучателей обновляется в системе "Smart Data Ukimet" (SDU) по мере необходимости до 14 числа текущего месяца.





Новых услугполучателей будут уведомлять о получении услуги SMS-сообщением.





Потенциальный услугополучатель, давший согласие на получение услуги посредством ответного SMS-сообщения, становится услугополучателем.





После получения согласия портал электронного правительства (ПЭП) направляет данные услугополучателей в Кошелек, на основании которых открываются ваучеры на товарный газ.





Услугополучатель, пройдя по ссылке, указанной в SMS-сообщении, либо самостоятельно скачав eGov Mobile через Магазин приложений, переходит в eGov Mobile для входа в Кошелек.





В Кошельке на основании полученных данных услугополучателей от ПЭП автоматически формируются ваучеры.





При отсутствии доступа к eGov Mobile клиент может активировать ваучер в операционных службах обслуживания населения.





Ознакомиться с алгоритмом получения услуги в eGov Mobile можно здесь





Пилотный проект действует с 28 августа 2025 года по 30 июня 2026 года.



