Замакима Алматы покинула пост

Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Канат Нуров доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах своей работы за 2024 год, сообщает Акорда.





Как сообщил Канат Нуров, из 3275 поступивших обращений предпринимателей о нарушении их прав по 1759 (53,7%) были приняты положительные решения. Общая сумма предотвращенных потерь для бизнеса составила более 20 млрд тенге. В целом, число обращений снизилось на 12%, что связано с эффективностью института административной юстиции.





Он отметил, что основное внимание было сосредоточено на выявлении и устранении излишних административных барьеров для бизнеса.





Бизнес-омбудсмен также высказал ряд предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. По индивидуальным кейсам уполномоченным были направлены обращения в соответствующие регулирующие и правоохранительные органы.





В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего усиления мер по защите прав предпринимателей и дал ряд поручений, нацеленных на разрешение системных проблем в рамках реализации стратегии защиты предпринимательства.