В Нур-Султане десятиклассник ранил одноклассника ножом

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане десятиклассник во время драки ранил одноклассника ножом, передает Kazakhstan Today.
16 января на улице между двумя одноклассниками, учениками 10 класса одной из городских школ, произошла драка, в ходе которой один из них достал складной нож и нанес ранение однокласснику, а также по неосторожности порезал себе руку", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.
По информации ведомства, очевидец вызвал полицию. Школьникам была оказана медицинская помощь. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 293 (Хулиганство).
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