У жителя Мангистауской области изъяли более 200 килограммов осетрины

АКТАУ. 31 ИЮЛЯ - Сотрудники управления криминальной полиции 16 июля остановили автомобиль марки LADA Priora. В салоне машины обнаружили 52 рыбы осетровых пород общим весом 215 килограммов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту начали досудебное расследование по части 3 статьи 339 Уголовного Кодекса РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщает " Лада ".

Изъятую рыбу передали в ТОО "Научно-производственное предприятие Kazakh Osetr".

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

27 июля в Западно-Казахстанской области на реке Жайык сотрудники спецслужб задержали трех браконьеров. На месте задержания обнаружены и изъяты две особи вида "стерлядь" общим весом 1,6 килограмма и одна молодь сома весом 0,2 килограмма.

27 июля при проведении рейдовых мероприятий в Павлодарской области на протоке Белая реки Иртыш задержан браконьер, производивший незаконный лов рыбы сетями. В результате осмотра судна была обнаружена рыба осетровых видов, из них 1 особь сибирского осетра весом 4 килограмма и 14 штук стерляди общим весом 8,8 килограмма.

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