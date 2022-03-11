Дело алматинского стрелка передали в суд

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АЛМАТЫ. 10 МАРТА - Уголовное дело в отношении Игоря Дужнова, устроившего стрельбу в микрорайоне Акбулак в Алматы осенью прошлого года, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам, сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, 20 сентября 2021 года в 17.00 в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель расстрелял пятерых человек . В числе погибших оказался новый владелец оспариваемого имущества.

Позже стали известны подробности произошедшего: свои версии озвучили правоохранительные органы, семья стрелка, а также банк, который реализовал с торгов дом - предмет спора.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс и обнажила имеющиеся системные проблемы взаимоотношений между кредиторами и заемщиками. В Сети все чаще стали появляться сообщения о подозрительных схемах продажи залогового имущества банками. Граждане стали поднимать вопрос ограничения возможности банков по занижению стоимости изымаемого имущества должников, которые оказываются беззащитными перед действиями банков.

Президент РК Токаев отметил, что сфера отношений между кредиторами и так называемыми проблемными заемщиками очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Он поручил правительству, Национальному банку и Агентству по финрегулированию подготовить пакет поправок, направленных на совершенствование залоговой политики банков, оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей.