Инспектор задержала вора в одной из школ Павлодара

Павлодар. 14 февраля. Kazakhstan Today - Школьным инспектором полиции Махаббат Кисатовой в одной из школ Павлодара с поличным задержан 40-летний житель Акмолинской области, информирует пресс-служба областного департамента внутренних дел.

По данным ДВД, в одном из кабинетов внимание непрошеного визитера, проникнувшего в учебное заведение, привлекла женская сумочка, в которой находились денежные средства в сумме около 20 000 тенге, сотовый телефон и удостоверение личности, принадлежащие завучу данной школы, передает Kazakhstan Today.

"Недолго думая, вор схватил сумку и быстрыми шагами направился к выходу. У дверей подозрительного мужчину заметила Махаббат, которая, загородив выход, не дала ему уйти. Мужчина пытался вырваться из хрупких рук инспектора, но Махаббат, не растерявшись, сумела противостоять его действиям. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что ему срочно нужны были деньги, чтобы уехать к себе домой", - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что задержанный неоднократно судим за кражу. В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование, задержанный водворен в ИВС УВД Павлодара.

"Сколько аналогичных преступлений успел совершить фигурант, покажет следствие. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Лейтенант полиции Махаббат Кисатова служит в органах внутренних дел с мая 2016 года, после окончания Алматинской академии МВД РК. За время ее профессиональной деятельности это ее первое задержание, которое она, наверное, запомнит на всю жизнь", - прокомментировали в пресс-службе.

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