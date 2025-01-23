Избиение сотрудников СОБР в Астане: возбуждено уголовное дело
Проводится расследование
Фото: polisia.kz
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по факту избиения сотрудников специального отряда быстрого реагирования возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - проинформировали ДП.
Ранее о произошедшем в своем телеграм-канале рассказал журналист Михаил Козачков.
В Астане ищут группу парней, избивших на улице сотрудников СОБР. Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле БМВ 1999 года выпуска. Думаю, надо искать в ближайшем автосервисе", - написал он.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.