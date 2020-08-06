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На Капшагайском водохранилище задержали браконьера

05.08.2020, 20:40 6103
На Капшагайском водохранилище задержали браконьера
Талдыкорган. 5 августа. Kazakhstan Today - Мужчину на моторной лодке, посреди Капшагайского водохранилище с сетью в руках, заметили инспекторы группы природоохранной полиции Капшагая совместно со специалистами оперативной службы по охране животного мира и общества рыбных хозяйств во время рейдовых мероприятий, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 33-летний мужчина специально приехал из Талгара, чтобы собрать весомый улов. В полиции отметили, что он четко понимал, что нарушает природоохранное законодательство страны. Вовремя подоспевшие полицейские его задержали вместе с уликами. У него изъяли железную моторную лодку, сеть, 80 килограммов рыбы и другие атрибуты для рыбалки. 
 
Действия задержанного гражданина указывают на нарушения норм Уголовного кодекса РК, за что теперь ему предстоит ответить по закону.
 
В эти дни на территории Алматинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Таза Казакстан", направленное на улучшение экологической обстановки и доведения до населения береженого отношения к природе. В рамках чего, прибрежные зоны водоемов, пляжи, зоны отдыха, природные парки находятся на строгом контроле. 
 
В конце июля в Алматинской области задержали браконьеров с электросетями.
 
Всего за первые полгода государственными инспекторами Казахстана выявлено 3748 случаев нарушений природоохранного законодательства.
 

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