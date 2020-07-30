Браконьеров с электросетями задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 29 июля. Kazakhstan Today - Браконьеры задержаны в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Таза Казакстан", направленного на выявление и пресечение нарушений правил благоустройства, санитарных норм, природных ресурсов, а также фактов незаконного браконьерства и охоты, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 29 июля в двенадцатом часу ночи неизвестные на автомашине "Мерседес" попали в поле зрения наряда. Как установлено, двое местных жителей возвращались с рыбалки с большого канала Балхашского района.

Полицейские обнаружили у них надувную резиновую лодку с веслами, электрический аккумулятор, жереха больше 10 килограммов и прочие рыболовные приспособления.

Как отметил инспектор природоохранной полиции ДП Алматинской области Баглан Рымжанов, любители незаконной рыбалки использовали электрическую удочку и сети, что категорически запрещено законодательством страны.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 335 УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).

23 июля в Мангистау задержали браконьеров за охоту на джейрана. 20 июля в заповеднике Алматинской области мужчина из незаконного ружья застрелил косулю. 8 июня в ходе спецоперации полицейские Атырау задержали автомашину с крупной партией рыб осетровых пород.

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