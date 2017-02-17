Начальник ЛОВД станции Костанай задержан при получении взятки 1 млн тенге

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Начальник ЛОВД станции Костанай задержан при получении взятки 1 млн тенге17.02.2017
  • Фото: Казинформ
Криминал  12:36

Костанай. 17 февраля. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Костанайской области с поличным при получении взятки 1 млн тенге задержан начальник ЛОВД на станции Костанай подполковник полиции Е.Р. Сапаров, сообщила пресс-служба Нацбюро.

По информации пресс-службы, начальник ЛОВД "получил взятку через своего первого заместителя майора полиции Ч.О. Батталова от главного инженера Костанайского отделения магистральных сетей филиала АО НК "Казакстан темир жолы" за непривлечение к уголовной ответственности и прекращение досудебного расследования", передает Kazakhstan Today.

Также отмечается, что Е.Р. Сапаров задержан на основании статье 128 УПК РК и водворен в ИВС УВД города Рудный. Проводится досудебное расследование.
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