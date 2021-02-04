Неизвестные сообщили о бомбе в юринституте МВД в Актобе и потребовали 1,3 млн рублей

Актобе. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Актобе Юридический институт МВД эвакуировали из-за сообщения о бомбе, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на электронный адрес Актюбинского Юридического института МВД РК имени М. Букенбаева поступило сообщение о том, что в здании института заложены взрывные устройства. Письмо сопровождалось требованием перевести 1,3 млн рублей на карту одного из банков РФ, сообщает Polisia.kz

На место незамедлительно выехали все экстренные службы, организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и вольнонаемного состава. Всего эвакуировано 474 человек.

Саперами спецподразделения проведена проверка всего здания, взрывных устройств не обнаружено.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица.





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