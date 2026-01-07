06.01.2026, 14:07 36901
Поддерживающие атаки на КТК высказывания в соцсетях расследуют в Казахстане
Расследование ведется по статье УК РК "Разжигание национальной розни"
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Астаны начал досудебное расследование по факту негативных высказываний граждан, касающихся повреждения Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов в ответ на депутатский запрос мажилисмена Айдоса Сырыма.
По словам Асылова, уголовное расследование ведется по статье УК РК "Разжигание национальной розни".
В ходе досудебного расследования приняты меры к установлению данных лиц и сбору доказательств их виновности, по результатам которых их действиям будет дана окончательная квалификация и принято процессуальное решение", - ответил генпрокурор.
Он также напомнил, что ранее Генеральной прокуратурой был размещен пресс-релиз с предупреждением о недопустимости распространения ложной информации и иных публикаций в масс-медиа с противоправным контентом, а также наличии уголовной и административной ответственности за такие действия.
Ранее депутат мажилиса Айдос Сырым в своем депутатском запросе выразил возмущение, что в социальных сетях появляются публикации граждан, "открыто одобряющих и поддерживающих атаки" на КТК, и потребовал дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Он предложил рассмотреть возможность квалификации данных действий по статьям УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и "Государственная измена".
06.01.2026, 17:11 31591
Организатору крупной нарколаборатории в Карагандинской области грозит пожизненный срок
Изъяты 20 килограмм мефедрона и около 4 тонн прекурсоров
Караганда. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области у организатора подпольной нарколаборатории изъята крупная партия мефедрона и прекурсоров. Наркопреступнику грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, 4 января в Карагандинской области задержали 33-летнего гражданина, который организовал в частном доме масштабное производство синтетических наркотиков.
В ходе обыска полицейские изъяли 20 килограмм мефедрона, полтонны готовой кристаллизованной продукции, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также около 4 тонн прекурсоров, используемых при производстве наркотиков.
Таким образом, предотвращен выпуск в незаконный оборот порядка миллиона разовых доз наркотика.
По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование. Организатору производства грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, комплексный план по борьбе с наркоманией на 2026-2028 годы приняли в Казахстане.
06.01.2026, 15:20 34821
Находившуюся в международном розыске аферистку задержали в Шымкенте
Общий ущерб граждан оценивается более чем в 80 млн тенге
Шымкент. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали подозреваемую в мошенничестве на сумму более 80 млн тенге, которая находилась международном розыске, сообщает Polisia.kz.
По данным следствия, подозреваемая причастна к ряду мошеннических эпизодов, в результате которых пострадали жители Шымкента. Общий ущерб оценивается более чем в 80 млн тенге.
Одним из случаев стало завладение золотыми ювелирными изделиями предпринимательницы, занимавшейся реализацией украшений. Подозреваемая, воспользовавшись доверительными отношениями со знакомой, обманным путем получила ценные изделия, однако взятые на себя обязательства так и не выполнила.
Кроме того, она предлагала гражданам организацию туристических поездок за границу по привлекательным ценам. Получая предоплату за туры, она не обеспечивала проведение обещанных поездок, а денежные средства потерпевшим не возвращала.
Полицией подозреваемая была объявлена в международный розыск. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий женщину удалось задержать. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.
Ранее подозреваемого в мошенничестве на 100 млн тенге экстрадировали из России в Казахстан.
06.01.2026, 11:59 39606
Более 40 стоматологических клиник участвовали в незаконном выводе пенсионных накоплений
Фото: Depositphotos
Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу продолжается расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и иных лиц по фактам незаконного вывода накоплений граждан из АО "Единый накопительный пенсионный фонд", сообщили в пресс-службе АФМ.
Пенсионные накопления выводились посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц.
Одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Кроме того, за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начат ряд досудебных расследований", - отметили в АФМ.
В ведомстве отметили, что граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Иная информация разглашению не подлежит.
Как сообщалось ранее, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов.
05.01.2026, 15:32 58811
В Шымкенте трех сотрудников колонии задержали по подозрению в пытках
Шымкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам личного приема осужденного, проведенного региональным представителем по городу Шымкенту, выявлены факты жестокого обращения в исправительном учреждении, по которым начато уголовное расследование, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.
Во время приема осужденный сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения применили к нему насилие: надели наручники, оставили подвешенным на железной решетке на несколько часов, а также избивали по стопам дубинкой. Кроме того, был установлен факт избиения другого осужденного, в результате которого ему сломали челюсть.
Региональный представитель незамедлительно принял меры реагирования по выявленным фактам. За несвоевременное оказание медицинской помощи были привлечены к ответственности медицинские работники учреждения. В отношении сотрудников колонии зарегистрировано досудебное расследование по Уголовного кодекса РК "Превышение власти или должностных полномочий".
Правозащитный институт направил обращение в высший надзорный орган с требованием пересмотра правовой оценки действий сотрудников учреждения ввиду наличия в них признаков пыток. Генеральная прокуратура поддержала данную позицию, и в конце прошлого года расследование было переквалифицировано на статью УК РК "Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки".
В настоящее время три сотрудника учреждения взяты под стражу.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре экс-начальника колонии осудили за разглашение гостайны.
Напомним, что депутат заявилоб "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
05.01.2026, 13:29 61241
Подозреваемого в мошенничестве на 100 млн тенге экстрадировали из России в Казахстан
Злоумышленник предлагал гражданам вложить денежные средства в якобы прибыльный совместный бизнес
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции из Российской Федерации гражданина РК, подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2024-2025 годах в Таразе мужчина, представляясь сотрудником коммерческой организации, предлагал гражданам вложить денежные средства в якобы прибыльный совместный бизнес по оптовой закупке и реализации товаров. Обещая высокий доход, он завладел деньгами потерпевших, однако взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные средства присвоил и потратил на личные нужды.
В результате преступных действий ущерб шести гражданам Казахстана превысил 100 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В августе прошлого года он был задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии в Казахстан.
05.01.2026, 13:07 62346
В Павлодаре экс-начальника колонии осудили за разглашение гостайны
Также он за вознаграждение предоставлял отдельным осужденным привилегированные условия отбывания наказания
Павлодар. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Павлодара вынес обвинительный приговор бывшему начальнику исправительного учреждения № 45, признав его виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственные секреты, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как установило расследование, экс-руководитель колонии за вознаграждение предоставлял отдельным осужденным привилегированные условия отбывания наказания. Кроме того, в ходе исполнения служебных обязанностей им было допущено разглашение служебной информации.
По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания подполковника.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, что депутат заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
05.01.2026, 12:41 63311
АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
Группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов, оборот превысил 1,88 млрд тенге
Кызылорда. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщили в АФМ.
В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, "Траутвайт НОН киви" и SkittyShop. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
03.01.2026, 10:22 78641
На границе с Россией задержаны браконьеры с 1882 рогами сайги
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги, сообщает Polisia.kz.
24 декабря на границе с Российской Федерации в Павлодарской области были задержаны два браконьера, один из которых иностранный гражданин. Они пытались незаконно перевезти через государственную границу 1 882 рогов сайги, спрятав их в специальном тайнике, оборудованном в грузовой автомашине.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В конце августа 2025 года, была задержана первая группа браконьеров, состоявшая из трех участников. Они занимались незаконной охотой на сайгаков с целью дальнейшей реализации их дериватов. У задержанных изъято 1127 рогов сайги, весом около 400 кг, а также два гладкоствольных ружья.
Ранее незаконное оружие и 30 рогов сайги изъяли полицейские в ЗКО.
