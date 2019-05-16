При реконструкции здания аэропорта в Петропавловске похитили почти 70 млн тенге

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Петропавловск. 15 мая. Kazakhstan Today - Свыше 40 млн тенге похищено при установке уличного освещения и почти 70 млн - во время реконструкции здания аэропорта Петропавловска, рассказали в североказахстанском департаменте экономических расследований, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, с начала года выявлено несколько фактов хищения бюджетных средств на сумму 300 млн тенге. В частности, на одной из центральных улиц Петропавловска не так давно заменили освещение, установили новые столбы и линии электропередачи. На эти цели из республиканского бюджета выделяли 230 млн тенге. Но, как выяснилось, часть из этих средств подрядчики решили присвоить, сообщил "Хабар 24"

Более 44 млн тенге было похищено. Из этих 44 млн 21 млн - это разница между фактической поставленными стройматериалами стоимости от предусмотренных проектно-сметной документацией. Остальная сумма - порядка 24 млн тенге - это объем невыполненных работ, которые должны были быть выполнены. При этом, согласно документации, деньги за это были выплачены", - проинформировал руководитель департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Нурымжан Абатов.

Не выполнено заземление частных домов, не установлены ящики с рубильниками и предохранителями, нет промышленных и электронных щитков, говорят проверяющие. Кто и как принимал такую работу, в городском акимате нам так и не ответили. Сейчас это дело передано в суд.

Сотрудниками Службы экономических расследований выявлен и факт хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания Международного аэропорта Петропавловска. Во время следственных действий выяснилось, что подрядчики установили здесь оборудование, которое по факту стоит намного дешевле, чем указано в смете. А некоторых приборов здесь нет до сих пор. В здании аэропорта во время проверки не досчитались сканеров для досмотра грузов и пассажиров, специального подъемника и другого технологического оборудования. Для того, чтобы скрыть свои недоделки, подрядчики даже пытались подкупить независимых экспертов. Но сделка не состоялась.

За мошенничество и коммерческий подкуп двоих сотрудников подрядной фирмы осудили по нескольким статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

Настоящее уголовное дело в Петропавловский городской суд поступало дважды. В первый раз суд не согласился с предложенной прокурором квалификацией, а также отсутствием сведений о заглаживании причиненного вреда. После того как ущерб государству был возмещен в полном объеме, дело вновь поступило к нам в суд, и уже суд согласился с предложенной прокурором мерой наказания в виде 6 лет лишения свободы условно, утвердив процессуальное соглашение", - отметил судья Петропавловского городского суда Михаил Гусев.

Правонарушения, связанные с неэффективным использованием или хищением народных средств, будут жестко пресекаться и наказываться. Это народные деньги! Расхищать или присваивать их - никому не позволено! Нам предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок. Коррупция там зашкаливает, она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции , в том числе в сфере государственных закупок", - цитировала Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

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