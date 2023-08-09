Прокурор запросил для Нурлана Масимова 13 лет лишения свободы

Прокурор также потребовал конфисковать дом на берегу озера Алаколь и вернуть 16 миллионов тенге

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Павлодар. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 13 лет лишения свободы запросили для экс-начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Прокурор также потребовал конфисковать дом на берегу озера Алаколь и вернуть 16 миллионов тенге, - 13 лет лишения свободы запросили для экс-начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова. Прокурор также потребовал конфисковать дом на берегу озера Алаколь и вернуть 16 миллионов тенге, сообщает Atameken Business.





Следствие считает, что обвиняемый похитил у государства более 423 миллионов тенге. Прокурор также попросил лишить подсудимого права занимать должности на госслужбе и отобрать звание генерала-майора полиции вместе с орденом второй степени "Айбын".





Сам подсудимый вину не признал и считает, что повышенный интерес к его делу только из-за его родственных связей с экс-председателем КНБ Каримом Масимовым.





Прошу суд признать Масимова Нурлана Мырзахановича виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 366, 189 и 392 УК РК", - сказал прокурор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Азамат Гарифулла.





Как сообщалось ранее , это уголовное дело уже поступало в СМУС Павлодарской области, но в нем были обнаружены "существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства", явившиеся препятствием для назначения главного судебного разбирательства. Поэтому уголовное дело было возвращено прокурору Павлодарской области для устранения выявленных нарушений УПК. Но апелляционная инстанция отменила постановление о возвращении уголовного дела прокурору и направила материалы для рассмотрения в СМУС.





Дело Нурлана Масимова - версия обвинения





По мнению обвинения, началось все с желания главного полицейского области приобрести для себя велотренажер. Но не на собственные средства. В апреле 2020 года он попросил своего заместителя Сиразидимова, чтобы тот нашел для этого кого-нибудь из спонсоров. За услугу пообещал благодетелю свое покровительство в лице начальника департамента полиции. А также содействие в госзакупках с завышенными ценами.





Зам вскоре нашел такого человека - предпринимателя Евгения Евковича. И вскоре у Масимова появился велотренажер стоимостью более 2 миллионов тенге.





Получив этот подарок, главный полицейский через месяц захотел, чтобы предприниматель построил ему двухэтажный коттедж с баней в Алакольском районе Алматинской области.





По просьбе своего начальника Сиразидимов обратился к Евковичу и опять нашел понимание. Новостройка обошлась благодетелю в 70 миллионов тенге.





А в августе того же года Масимов решил отремонтировать цокольный этаж своего дома в Алматы, сделав там баню и комнату отдыха. Спонсором опять выступил Евкович, который заплатил за ремонт 16 миллионов тенге.





Однако и на этом генерал Масимов не остановился. В октябре того же года ему понадобился стационарный дизельный генератор для дома, в котором он проживал в пригородном селе Павлодарское. И это желание полицейского начальника стоимостью 2,3 млн предприниматель исполнил.





Всего, как посчитало обвинение, начальник ДП, действуя в группе со своим замом, получил взятку в виде имущества на сумму 90,3 миллиона тенге.





Как вознаградили спонсора Нурлана Масимова - версия обвинения





Но за доброту надо платить. И поэтому, когда в сентябре 2020 года МВД РК объявило конкурс на приобретение арттехвооружения, руководство полиции Павлодарской области посчитало, что в нем обязательно должен участвовать их друг Евкович.





И вскоре с предпринимателем был подписан договор на приобретение для павлодарских стражей порядка бронежилетов, щитков, противоударных шлемов, резиновых палок на 607,5 миллиона тенге.





По мнению обвинения, по завышенным ценам, поскольку фактически на закупку всех спецсредств предприниматель потратил 184 миллиона. То есть было похищено более 423 миллионов тенге государственных средств.





Когда в отношении троицы стало проводиться расследование, Масимов попытался покинуть Казахстан. Но его при незаконном переходе границы задержали российские стражи рубежей.