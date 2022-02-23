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"Серая" майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области

22.02.2022, 15:37 34241
"Серая" майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом агентства по финсновому мониторингу Акмолинской области совместно с сотрудниками департамента комитета национальной безопасности в городе Атбасар Акмолинской области выявлена незаконная майнинговая ферма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ферма принадлежала приверженцу деструктивного религиозного течения, сообщает АФМ. 
 

При обыске обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты", - уточнили в агентстве. 

 
По данному факту начато досудебное расследование. 

Напомним, сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане. Одну из ферм обнаружили в Алматинской области, на территории бывшего суконного комбината. Также незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. 

Вчера премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 

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Житель Петропавловска осужден на 7 лет за разжигание розни в соцсетях

22.02.2022, 15:28 35321
Житель Петропавловска осужден на 7 лет за разжигание розни в соцсетях
Фото: depositphotos.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ФЕВРАЛЯ - В Петропавловске 37-летний местный житель приговорен к семи годам лишения свободы за экстремистские сообщения в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Публикации пользователя сети Facebook привлекли внимание сотрудников управления по противодействию экстремизму департамента полиции Северо-Казахстанской области. В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной розни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний автор публикаций. Было установлено, что помимо Facebook, он оставлял комментарии в Instagram и ВКонтакте, сообщает Polisia.kz
 
Филологическая экспертиза подтвердила экстремистский характер его публикаций. По завершению следственных действий материалы дела были переданы в суд Петропавловска. Он признан виновным по статье 174 Уголовного кодекса РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. Приговор вступил в законную силу.
 

Ранее в текущем году по данной статье УК РК уже были осуждены двое жителей области. Наказание для них составило 3,5 и 4 года ограничения свободы. Просим помнить, что за разжигание розни, в том числе на страницах соцсетей, законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Если же действия, предусмотренные статьей, были совершены в составе преступной группы, либо повлекли тяжкие последствия, наказание может возрасти до 20 лет лишения свободы", - предупредил начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции СКО Руслан Жарасбаев.

 

В Алматы обнаружен очередной тайник с оружием

22.02.2022, 14:40 37521
В Алматы обнаружен очередной тайник с оружием
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники департамента КНБ Алматы и управления полиции Бостандыкского района в ходе проверки информации, поступившей по оперативным каналам, обнаружили в центре города тайник с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В импровизированном тайнике были спрятаны 4 единицы огнестрельного оружия: Beretta Xtreme, Tikka T3x, Gamo FS 10x igt и Sako TRG. Принадлежность изъятого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза, сообщает Polisia.kz
 
Кроме того, будет проведено экспертное исследование с целью выяснить, применялось ли указанное оружие в совершении преступлений.
 
Ранее в Алматы, по дороге на Медеу, в тайнике были обнаружены револьвер, обрез, патроны, гранаты и дымовые шашки,
 
По данным МВД Казахстана, всего по стране после январских беспорядков изъято 1006 единиц оружия и более 20 тыс. боеприпасов.
 

Бывший глава Минобороны РК Бектанов арестован

22.02.2022, 12:22 44976
Бывший глава Минобороны РК Бектанов арестован
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Суд санкционировал арест бывшего министра обороны Республики Казахстан Мурата Бектанова сроком на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в городском суде Нур-Султана.


Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК, отметили в пресс-службе.

Напомним, экс-министр обороны РК Бектанов был задержан по делу о бездействии власти. 
 

Госслужащий устроил поножовщину в ЗКО

22.02.2022, 12:15 45421
Госслужащий устроил поножовщину в ЗКО
Фото: depositphotos.com
УРАЛЬСК. 22 ФЕВРАЛЯ - Руководитель отдела внутренней политики акимата Акжайыкского района задержан за поножовщину, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, около полуночи в травмпункт районной больницы села Чапаево с проникающими ножевыми ранениями брюшной области доставили 28-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний житель Акжайыкского района, сообщает портал "Мой город".
 

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый находится под домашним арестом", - сообщили в полиции.

 
По данным издания, подозреваемым оказался руководитель отдела внутренней политики акимата Акжайыкского района. 
 

В тот день пострадавший сам пришел к чиновнику домой, между ними возник конфликт. Что стало причиной раздора, неизвестно", - говорится в материале.

 
В районном акимате сообщили, что до 17 февраля подозреваемый находился на работе. 17 февраля он написал заявление об увольнении по собственному желанию. 
 

Причиной назвал сложившиеся семейные обстоятельства", - подчеркнули в акимате Акжайыкского района.

 
В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что состояние пострадавшего врачи оценивают как стабильно тяжелое, у него были колото-резанные ранения грудной и брюшной полости. Мужчина прооперирован и находится в реанимационном отделении областной многопрофильной больницы.
 

Организаторы финпирамиды в Карагандинской области обманули вкладчиков на 70 миллионов тенге

22.02.2022, 09:32 53801
Организаторы финпирамиды в Карагандинской области обманули вкладчиков на 70 миллионов тенге
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 22 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности на территории городов Караганды и Темиртау финансовой (инвестиционной) пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ведомстве рассказали, что преступная схема заключалась в привлечении инвестиций от граждан в сумме от 200 тысяч до 25 миллионов тенге на срок от одного месяца до одного года, с обещанием выплат в размере 10% от суммы вклада. 
 

Организаторы финпирамиды через социальную сеть Instagram путем агитации рекламы якобы доходов других вкладчиков привлекли денежные средства физических лиц на сумму более 70 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ. 

 
В отношении организатора финансовой пирамиды санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком до двух месяцев. Проводятся оперативно-следственные мероприятия. 
 

В Алматы задержали крупного наркосбытчика

21.02.2022, 20:10 93846
В Алматы задержали крупного наркосбытчика
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - Полицейские Алматы задержали крупного наркосбытчика. Им оказался 61-летний гражданин Г., который занимался сбытом наркотика как оптом, так в розницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фигуранта задержали днем на территории одного из гаражных кооперативов, сообщает Polisia.kz
 
По данным полиции, именно там подозреваемый хранил, товар, подготовленный к реализации. В ходе обыска обнаружено и изъято 13 прозрачных пакетов с гашишем, 13 прозрачных пакетов с марихуаной, один патрон от пистолета ПМ-9 мм, деньги в размере 740 тысяч тенге, 1 150 долларов, 50 евро. Изъятые вещества направлена на судебно-химическую экспертизу. 
 
Полицейские установят канал поставки зелья в мегаполис, а также кругу постоянных клиентов наркодельца. А, тем временем, гражданин Г. водворен в ИВС.
 
Ранее стало известно, что в Нур-Султане ликвидирована преступная группа по распространению героина. Также в столице была обнаружена нарколаборатория. 
 

В Нур-Султане обнаружили нарколабораторию

21.02.2022, 18:51 101981
В Нур-Султане обнаружили нарколабораторию
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ФЕВРАЛЯ - Наркополицейские столицы провели специальную операцию по пресечению незаконной деятельности подпольной нарколаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий в одном из домов поселка Талапкер Целиноградского района Акмолинской области задержан 24-летний уроженец Кыргызстана, который в арендованном доме наладил производство синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанный в ноябре устроился "закладчиком", месяцем позже арендовал дом и стал "варщиком", затем начал сбывать оптом крупные партии при помощи Telegram. 
 
В ходе обыска дома изъято всего свыше 6 кг готового к употреблению синтетического наркотика "а-PVP" (скорость) и 10 литров в жидком виде, а также различные лабораторные предметы (гигрометры, вентиляторы, мерные стаканы, пластмассовые сита, полиэтиленовые пакеты "zip-lock" в количестве 100 штук, электронные весы с наслоением вещества белого цвета, респираторы, рулон скотча, одноразовые перчатки и пустые пластиковые емкости). 
 
Подозреваемый успел сделать "закладку", которая позже была задокументирована полицейскими. В результате сотрудниками органов внутренних дел изъят еще 1 кг синтетического наркотика "а-PVP". Начато досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". 
 
Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению канала поступления наркотиков и иных лиц, причастных к незаконному обороту. 
 
Напомним, в Алматы 4 февраля 2022 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) ликвидирована нарколаборатория по нелегальному изготовлению психотропных веществ.
 
28 января Комитетом национальной безопасности задержаны организаторы нарколаборатории по культивированию марихуаны методом "гидропоники".
 

В Алматы задержали грабителя, срывавшего серьги с пенсионерок

21.02.2022, 17:17 80756
В Алматы задержали грабителя, срывавшего серьги с пенсионерок
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 21 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержан 38-летний серийный грабитель, который нападал на бабушек и срывал с их ушей серьги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Злоумышленник грабил женщин старше 60 лет, видимо, тех, кто не сможет дать ему отпор. Подозреваемый задержан. Это - 38-летний гражданин Б. Нигде не работающий, ранее судимый мужчина рассказал, что серьги бабушек сдавал в ломбард, а вырученные деньги тратил на свои нужды. По данному факту расследуется многоэпизодное уголовное дело", - сказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков. 

 
Как сообщает Polisia.kz, действия грабителя в некоторых случаях были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Задержанный является уроженцем ЮКО, прибыл в Алматы на заработки. В городе проживал на съемных квартирах. Ранее он имел судимость за аналогичное преступление. 
 
На данный момент он водворен в изолятор временного содержания, следователи проверяют его на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

 

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