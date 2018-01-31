Сотрудница аптеки в Шымкенте сообщила в полицию о разбойном нападении, которого не было

Шымкент. 30 января. Kazakhstan Today - Полицейские Шымкента задержали женщину, сообщившую ложную информацию о разбойном нападении на аптеку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного ДВД, сообщение о совершении разбойного нападения на одну аптек города поступило в дежурную часть Абайского ОП УВД Шымкента 24 января.

"Сотрудница аптеки сообщила, что в аптеку ворвались неизвестные лица в масках, которые, угрожая ножом, забрали 700 тысяч тенге, а перед уходом связали ей скотчем руки и ноги. Прибывшие на место происшествия стражи порядка выяснили, что сообщение о разбойном нападении оказалось ложным. В настоящее время в отношении сотрудницы аптеки возбудили уголовное дело по статье УК РК "Заведомо ложный донос", по которой она будет привлечена к уголовной ответственности", - прокомментировали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что за сообщение заведомо ложной информации предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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