Сотрудники столичного предприятия подозреваются в хищении 316 млн тенге

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Нур-Султану Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК расследуется уголовное дело в отношении работников одного из столичных акционерных обществ по факту хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

В ходе расследования установлено, что между АО и иным предприятием заключен договор о государственных закупках на поставку двух электротехнических лабораторий для испытаний электрических кабелей. По результатам аудиторской проверки выявлены нарушения в части несоответствия указанных лабораторий техническим спецификациям", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

По данным ведомства, сумма ущерба государству составила более 316 млн тенге.

В настоящее время ведется расследование по статье УК РК "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере".





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