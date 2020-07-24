В Актобе задержали педофила

Актобе. 23 июля. Kazakhstan Today - 22 июля в Актобе неизвестный мужчина совершил изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области, по подозрению в совершении этого преступления задержан 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый. Его вина доказана собранными доказательствами, он водворен в ИВС УП Актобе в порядке статьи 128 УПК РК (Основания задержания). Проводится досудебное расследование по части 4 статьи 120 (Изнасилование) и части 4 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего) УК РК.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выявлен еще один факт совершения подозреваемым изнасилования в июле.

Напомним, в Карагандинской области педофил шесть лет насиловал маленькую девочку с согласия матери и на ее глазах. В марте в поселке Талдыбулак Талгарского района Алматинской области пропала семилетняя девочка. Ее нашли в подвале изнасилованной.

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