В Актюбинской области мошенники приносили пенсионерам "президентскую надбавку к пенсии"

Актобе. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Актюбинской области мошенники обманывали пенсионеров, рассказывая им о "президентской пенсии" якобы назначенной в конце года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал Polisia.kz, злоумышленники заходили в дом к пенсионерам и предлагали им надбавку к пенсии в сумме 2080 тенге. При этом давали пожилым людям 10-тысячную банкноту и просили, чтобы те возвратили остаток суммы.

Таким образом мошенники узнавали место хранения денег. После один из аферистов отвлекал пенсионера, а второй похищал все денежные средства", - уточнили в полиции.

Один из таких фактов зарегистрировали на территории Кобдинского района. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана 55-летняя жительница города Актобе, которая дала признательные показания. Женщина водворена в следственный изолятор. В настоящее время проводится расследование.

Сначала 2020 года в регионе зарегистрировано 206 фактов мошенничества.

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