В Актюбинской области приверженец деструктивного религиозного течения занимался отстрелом сайгаков

АКТОБЕ. 15 СЕНТЯБРЯ - 31-летний приверженец деструктивного религиозного течения совместно с преступной группой занимался отстрелом сайгаков и продажей их рогов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Рога продавал своим клиентам в пределах 60-80 тысяч тенге. Договаривался по телефону с клиентом о дате и месте сделки, сообщает Polisia.kz

Во время очередной встречи с клиентом подозреваемый был задержан полицейскими.

Судом мужчине назначено наказание по части 3 статьи 28 и части 2 статьи 339 УК РК в виде лишения свободы сроком на пять лет с лишением права заниматься охотничьей деятельностью пять лет.

Ранее трех браконьеров задержали в Северо-Казахстанской области. Задержанные охотились в особо охраняемой природной зоне - национальном парке "Кокшетау".

В августе в Карагандинской области в мотоцикле у 30-летнего браконьера обнаружено 2 туши сайги.

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