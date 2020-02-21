В Алматы педофила осудили на 20 лет лишения свободы с применением химической кастрации

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Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого, совершившего насильственные действия и изнасилование малолетних 2004 и 2007 года рождения, передаёт Kazakhstan Today.

Приговором суда К. признан виновным и осуждён к 20 годам лишения свободы, с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми", - сообщили в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы.

Также осужденному назначено применение химической кастрации.

Судебная коллегия по уголовным делам Алматинского городского суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.





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