21.04.2025, 09:56 32906
В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид
Фото: Depositphotos
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX. Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров, сообщили в пресс-службе АФМ.
Проект состоял из 9 уровней, средняя сумма вклада - 225 тыс. тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT. К примеру, по проекту Warner Bros вкладчики регистрировались в специальном приложении, приобретали доступ за криптовалюту и получали якобы начисляемые вознаграждения за просмотры трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков", - проинформировали в ведомстве.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита.
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в АФМ.
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22.04.2025, 08:32 1536
Сотрудника акимата ранили в Шымкенте
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудника акимата города Шымкента ранили из огнестрельного оружия. Пострадавший госпитализирован, сообщили в городском департаменте полиции.
21 апреля текущего года возле здания акимата города Шымкента имел место факт применения огнестрельного оружия. В результате происшествия сотрудник акимата получил ранение и был госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в полиции города.
Сообщается, что "подозреваемый в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания".
По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого все обстоятельства происшествия будут установлены. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в полиции.
По данным в СМИ и в соцсетях, пострадавшим является заместитель акима Шымкента Руслан Берденов.
Берденов Руслан Арысбекович родился 6 марта 1985 года. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, КИМЭП. Должность заместителя акима города Шымкента занимает с февраля 2025 года. С марта 2023 года по февраль 2025 года был депутатом мажилиса.
21.04.2025, 20:35 17531
В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из микрорайонов Алматы сотрудники полиции задержали молодого человека, 2006 года рождения, у которого были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, изъятое вещество может являться синтетическим наркотиком.
Начато досудебное расследование. Назначена соответствующая экспертиза.
Ранее МВД Казахстана выразило серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися фактами вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Только за три месяца по всей стране задержаны 23 подростка, подозреваемых в хранении и распространении запрещенных веществ.
21.04.2025, 19:08 19641
В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС
Суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев
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Костанай. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Аулиекольском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении Р., совершившего разбойное нападение на АЗС, сообщает пресс-служба суда.
В январе 2025 года Р., находясь в состоянии алкогольного опьянения закрыл лицо шарфом, затем вошел в помещение АЗС села Аулиеколь, угрожая ножом оператору-продавцу, потребовал передать ему все деньги, находящиеся в кассе. Оператор-продавец передала Р. все находящиеся в кассе деньги.
Потерпевшие претензий не имели, так как ущерб возмещен в полном объеме. Подсудимый Р. вину признал в полном объеме.
Суд назначил Р. наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций региона в городе Экибастузе.
21.04.2025, 16:10 23451
Глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке
Вместе с ним за решетку отправится частный судебный исполнитель
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Актау. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За мошенничество и подстрекательство к даче взятки осуждены председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Приговором Мунайлинского районного суда Мангистауской области председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель осуждены на 9 и 8 лет лишения свободы соответственно.
Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки, путем получения незаконного вознаграждения в размере 18 млн тенге, под предлогом назначения подсудимой меры наказания, не связанной с лишением свободы", - уточнили в Антикоре.
Также в качестве дополнительной меры наказания пожизненно осужденные лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор суда не вступил в законную силу.
21.04.2025, 14:47 25236
Находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск
С 2016 года он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах
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Усть-Каменогорск. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Усть-Каменогорска задержан разыскиваемый с 2016 года преступник, сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.
Как рассказали в полиции, 38-летний мужчина, находившийся в розыске с 2016 года, подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге.
Согласно материалам уголовного дела, мужчина был объявлен в розыск по подозрению в хищении денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать сразу после выхода из самолета в момент прилета в Усть-Каменогорск.
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
21.04.2025, 11:11 30316
В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве 1,2 млн тенге у педагога
Фото: depositphotos
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Шымкент. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве 1,2 млн тенге у педагога, сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.
По заявлению представителя одной из общеобразовательных школ сотрудники департамента полиции города задержали гражданина С., подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег. По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от ее публикации (...) Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в ДП.
Ранее блогера из Аркалыка задержали по подозрению в изнасиловании.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.04.2025, 10:00 86691
Подростка избили из зависти: в лицее прокомментировали ситуацию
Фото: Depositphotos
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Жанаозен. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Администрация лицея в Жанаозене прокомментировала случай с избиением выпускника.
В результате инцидента одного студента доставили в медучреждение. В настоящее время его состояние удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Ему обеспечены необходимые меры лечения и комплексная психологическая поддержка. Администрация лицея приняла соответствующие меры в образовательном и профилактическом направлении в сотрудничестве с родителями. Учащиеся, причастные к инциденту, поставлены на внешкольный учет. В настоящее время они сожалеют о своих действиях, извинились друг перед другом и примирились", - говорится в сообщении администрации лицея в аккаунте в Instagram.
Правоохранительные органы расследуют инцидент. Дело находится под непосредственным контролем Министерства образования.
В лицее также заявили, что часть информации, распространяемой в социальных сетях и некоторых СМИ, не соответствует действительности, что не только препятствует следствию, но и может негативно сказаться на психологическом состоянии пострадавшего. О какой конкретно части информации идет речь в лицее не уточнили.
Напомним, в Жанаозене воспитанники лицея избили учащегося 11-го класса. Выпускника избили сверстники прямо рядом с его домом. Сообщалось, что причиной послужила зависть, так как школьник недавно поступил в заграничный вуз на грант.
18.04.2025, 19:21 105896
Солдат впал в кому в Отаре: младший сержант получил 3 года
Фото: кадр из видео Минобороны
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Тараз. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении Т., обвиняемого в превышении власти, сообщает пресс-служба военного суда.
В июне 2024 года подсудимый Т., командуя личным составом, нанес удар в живот военнослужащему срочной службы Ә., причинив легкий вред здоровью.
Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертиз.
Суд признал Т. виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы.
В пользу потерпевшего взысканы расходы по лечению в размере более 2 млн тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в июне 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата-срочника войсковой части в селе Отар Жамбылской области. Глава государства потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.
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