В Байконуре осудили педофила

Байконур. 10 ноября. Kazakhstan Today - Жителя Байконура осудили за изнасилование собственной малолетней дочери, передает Kazakhstan Today.

По информации прокуратуры города, педофил получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним , в августе 2019 года пьяный житель Байконура на остановке пытался растлить пятилетнюю дочь.

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