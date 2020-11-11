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В Байконуре осудили педофила

10.11.2020 4807
Байконур. 10 ноября. Kazakhstan Today - Жителя Байконура осудили за изнасилование собственной малолетней дочери, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации прокуратуры города, педофил получил наказание в виде 15 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности. Приговор суда вступил в законную силу.
 
Напомним, в августе 2019 года пьяный житель Байконура на остановке пытался растлить пятилетнюю дочь.
 

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