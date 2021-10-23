В Караганде студенты устроили поножовщину в общежитии

Фото: из открытых источников

КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября, около 02.40, из общежития Карагандинского университета имени Букетова в больницу с ножевыми ранениями поступили двое студентов 17 и 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту начато досудебное расследование. На месте задержан 17-летний подозреваемый. По его словам, ножевые ранения он нанес из-за неприязненных отношений. В настоящий момент обстоятельства выясняются. Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, не разглашается, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, 7 октября в Уральске в массовая драка закончилась поножовщиной.

16 сентября в результате ДТП в Нур-Султане произошел конфликт между водителями, который закончился поножовщиной.