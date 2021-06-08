В Костанайской области осуждены руководители предприятий, уклонявшихся от уплаты налогов

КОСТАНАЙ. 7 ИЮНЯ - Департамент экономических расследований по Костанайской области пресек деятельность руководителей двух предприятий по выписке фиктивных счетов-фактур и уклонению от уплаты налогов в бюджет, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Следствием установлено, что директор КХ "Anast & Asia" незаконно выписал бестоварные счета-фактуры на сумму более 650 млн тенге в адрес ИП "Деревянко В.Е." за вознаграждение в размере 1% от общей суммы. Судом руководители предприятий осуждены на 1,5 и 2 года", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве отметили, что это пятый факт, выявленный ДЭР по Костанайской области с начала текущего года. Всего по всем фактам государству возмещен ущерб в сумме 1,6 млрд тенге.

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