19.07.2025, 10:25 29711
В Мангистау фармацевтов задержали по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами
Аптечный пункт принадлежит частному товариществу
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Атамекен Мангистауской области задержали фармацевтов по подозрению в торговле сильнодействующими препаратами, сообщает Polisia.kz.
Задержаны фармацевты, а также трое местных жителей, которые приобрели данные препараты. В ходе обыска изъято 150 блистеров препарата "Алис" и 48 флаконов "Тропикамида" - веществ, подпадающих под категорию так называемой аптечной наркомании. Согласно предварительной информации, сотрудники аптеки намеренно осуществляли безрецептурную продажу препаратов лицам, склонным к немедицинскому потреблению", - говорится в сообщении.
Также установлено, что аптечный пункт принадлежит частному товариществу, имеющему лицензию на фармацевтическую деятельность.
Собранные материалы по факту безрецептурной торговли сильнодействующими веществами будут направлены в департамент медицинского и фармацевтического контроля для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", - добавили в полиции.
Ранее об ответственности за безрецептурный отпуск трамадола напомнили в МВД.
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19.07.2025, 16:25 18811
Подозреваемый в нападении на хирурга в Костанае арестован
Фото: Depositphotos
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Костанай. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый в нападении на хирурга Костанайской областной больницы арестован, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В отношении подозреваемого, задержанного 17 июля за нападение на врача, избрана мера пресечения - арест. В настоящее время мужчина водворен в следственный изолятор. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в рамках законодательства. Действия задержанного квалифицируются по статье 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что расследование продолжается. Также в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Ранее в Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации. Позже министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова обратилась к казахстанцам в связи с недавними случаями нападения на медиков. Она сообщила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в парламент. Вчера стало известно, какие травмы получил врач.
18.07.2025, 17:10 63911
Жительницу Астаны осудили за распространение рекламы наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор в отношении 28-летней жительницы, которая подозревалась в распространении рекламы наркотических средств, сообщили в прокуратуре Астаны.
Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумах и других заметных местах. В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства ее вины.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
Прокуратура города предупреждает, что пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.
18.07.2025, 15:25 68126
Обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана в ОАЭ осудили на шесть лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, обвиняемого в истязании супруги, к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал М. виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей.
В период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный М., все домашние расходы финансировал осужденный М. Осужденный запрещал, ограничивал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения. На почве необоснованной ревности осужденный М., будучи лицом, принявшим присягу государственного служащего, в период 2019-2024 годы систематически, будучи в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие, наносил потерпевшей телесные повреждения кулаками в различные части тела и голову", - добавили в суде.
Напомним, в прошлом году супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело. Позже в МИД сообщили, что проведут служебную проверку. В апреле этого года в Астане арестовали бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.
18.07.2025, 13:12 72736
Казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы
Фото: Depositphotos
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Семей. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай приговорил казахстанца к пожизненному лишению свободы по делу о развращении и неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда М. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года подсудимый, находясь в городе Чарске, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги.
Вина М. в совершении преступления доказана материалами уголовного дела, которые подробно исследованы судом", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что насильников детей поставят на пожизненный адмнадзор в Казахстане.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
18.07.2025, 13:00 74016
В Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за полгода выявили около 4000 наркоправонарушений, из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков наркотиков до организаторов наркобизнеса. По фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 21 уголовное дело, в том числе ликвидированы две транснациональные преступные группы. Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника. Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объем изъятой "синтетики" возрос почти в два раза и составил 570 кг. Пресечена деятельность 103 нарколабораторий. Выявлено 218 фактов культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотических средств. Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Их количество превысило 17 тысяч", - заявил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Также, по его словам, заблокированы 24 тысячи карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 млрд тенге.
Особый акцент на профилактике наркоправонарушений. Проведено свыше 11 тысяч антинаркотических мероприятий, охват подростков и молодежи достиг одного миллиона человек. Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения", - добавил Куандык Альжанов.
Ранее канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области.
18.07.2025, 12:30 75321
Из России в Казахстан пытались ввезти 13 тысяч вейпов
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Российской Федерации в Республику Казахстан пытались ввезти 13 тысяч вейпов, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
На пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации", - проинформировали в АФМ.
По данным агентства, в них обнаружена крупная партия запрещенной продукции:
- 13 тысяч вейпов;
- 2 тысячи единиц жидкости для вейпов;
- 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.
По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Транспортные средства, на которых перевозились вейпы общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее крупную партию вейпов и кальянов изъяли в Кокшетау.
18.07.2025, 10:52 79261
Канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры района Теренкол сотрудниками департамента КНБ пресечен канал поставки в район синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.
В ходе оперативных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренкол. По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По результатам мероприятий изъято 50 готовых доз наркотических средств "скорость", - проинформировали в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК.
17.07.2025, 17:35 106851
Врач в реанимации: пациент избил хирурга в Костанае
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации, сообщает "Наш Костанай".
После завершения сложной операции хирург спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов. В порядке очередности.
Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит следственные действия на месте", - рассказали в областной больнице.
В больнице подчеркнули, что считают произошедшее не просто инцидентом, а преступлением против тех, кто ежедневно спасает жизни.
Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников", - добавили медики.
Напомним, 12 июня в Карагандинской областной детской больнице местный житель в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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