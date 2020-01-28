В Нур-Султане произошла поножовщина

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане произошла драка с поножовщиной, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками полиции по горячим следам задержана группа лиц из 5 человек, которые 23 января в 18.40, находясь во дворе жилого дома затеяли ссору с компанией друзей, один из которых проживал по данному адресу, пишет Polisia.kz





В ходе драки один из задержанных вытащил нож и нанес проникающие ранения двум участникам другой стороны. После этого инициаторы драки скрылись с места происшествия на двух машинах. В течение нескольких часов полицейские установили личности скрывшихся и задержали их. Подозреваемый, нанесший ножевые ранения, водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султана. Проводится следствие.

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