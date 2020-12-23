В Павлодарской области украли более 1,2 млрд тенге, выделенных на строительство водопровода

Павлодар. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с сотрудниками ДАПК и ДКНБ области, в рамках созданной по инициативе прокуратуры Павлодарской области межведомственной следственно-оперативной группы выявлен факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 1,2 млрд тенге, выделенных для строительства водопровода, передает Kazakhstan Today.

Деяния подозреваемых квалифицированы по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового", - сообщает пресс-служба Комитета финансового мониторинга РК.

В настоящее время подозреваемый задержан. В его отношении санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к совершенному правонарушению", - добавили в ведомстве.





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