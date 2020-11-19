В России задержали педофила, который изменил внешность и сбежал из Казахстана

Калининград. 18 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Калининграда задержала мигранта из Казахстана, который более 10 лет назад был уличен в педофилии и бежал, изменив внешность, передает Kazakhstan Today.

Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего гражданина Казахстана, который находился в межгосударственном розыске более 10 лет. На родине в 2007 году он был признан виновным в совершении тяжкого насильственного преступления в отношении несовершеннолетней", - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

После преступления мужчина смог бежать в Россию, "изменив внешность" (как именно, не уточняется), сообщает РИА "Новости"

По информации агентства, он уехал на запад России, жил без регистрации под чужим именем и подрабатывал на стройках. Использовал, предположительно, документы родственника.

Обнаружить его помогли специальные экспертизы, а также свидетели, опознавшие педофила по фотографии. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.





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